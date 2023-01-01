BBC 新聞是英國廣播公司 (BBC) 的一個營運業務部門，負責新聞和時事的收集和廣播。該部門是世界上最大的廣播新聞機構，每天產生約 120 小時的廣播和電視節目以及線上新聞報導。該機構在世界各地設有 50 個外國新聞分社和 250 多名記者。 Fran Unsworth 自 2018 年 1 月起擔任新聞與時事部總監。該部門的年度預算超過 3.5 億英鎊；該公司擁有 3,500 名員工，其中 2,000 名記者。 BBC 新聞的國內、全球和線上新聞部門均設在歐洲最大的現場新聞編輯室（位於倫敦市中心的廣播大樓內）。議會報道由倫敦米爾班克的工作室製作和播出。透過 BBC 英語地區，BBC 在英格蘭各地也設有地區中心，並在北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾斯設有國家新聞中心。所有國家和英語地區都製作自己的本地新聞節目以及其他時事和體育節目。 BBC是一家獲得皇家憲章授權的準自治公司，使其在營運上獨立於政府，政府無權任命或解僱其總幹事，並要求其公正地報告。然而，與所有主要媒體一樣，它被英國國內外各個政治派別的指責存在政治偏見。

網站： bbc.com

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