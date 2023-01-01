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Mint.com 是由 Aaron Patzer 創建的面向美國和加拿大的免費、基於網路的個人財務管理服務。 Mint 最初透過與 Yodlee 合作提供帳戶聚合，但後來轉而使用 Intuit 連結帳戶。 Mint 的主要服務允許用戶透過單一用戶介面追蹤銀行、信用卡、投資和貸款餘額和交易，以及建立預算和設定財務目標。 2009年，Mint被Quicken和TurboTax的製造商Intuit收購。截至2010年，Mint.com聲稱已與超過16,000家美國和加拿大金融機構建立聯繫，並支援超過1700萬個個人金融帳戶。截至 2013 年 11 月，Mint.com 聲稱擁有超過 1,000 萬用戶。 2016年，Mint.com聲稱擁有超過2,000萬用戶。

網站： intuit.com

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