替代項 - Twitch

TikTok

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TikTok，在中國被稱為抖音（中文：抖音；拼音：Dǒuyīn），是位元組跳動旗下的中國視訊分享社群網路服務。位元組跳動是一家總部位於北京的網路科技公司，由張一鳴於2012年創立。它用於製作3至15秒的音樂、對口型、舞蹈、喜劇和才藝影片短片，以及3至60秒的循環短片。位元組跳動於 2016 年 9 月首次針對中國市場推出抖音。隨後，TikTok 於 2017 年在中國大陸以外的大部分市場推出 iOS 和 Android 版本；然而，在 2018 年 8 月 2 日與另一家中國社交媒體服務 Musical.ly 合併後，它才在包括美國在內的全球範圍內提供。 TikTok 和抖音擁有幾乎相同的使...