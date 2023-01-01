Amazon.com, Inc. 是一家美國跨國科技公司，總部位於華盛頓州西雅圖。亞馬遜專注於電子商務、雲端運算、數位串流媒體和人工智慧。它被認為是四大科技公司之一，與Google、蘋果和 Facebook 並列。它被稱為「世界上最具影響力的經濟和文化力量之一」以及世界上最有價值的品牌。亞馬遜以其透過技術創新和大規模規模顛覆成熟的產業而聞名。以收入和市值衡量，它是全球最大的線上市場、人工智慧助理供應商、直播平台和雲端運算平台。以收入計算，亞馬遜是全球最大的網路公司。它是美國第二大私人雇主，也是世界上最有價值的公司之一。 亞馬遜由傑夫貝佐斯於1994 年7 月5 日在華盛頓州貝爾維尤創立。該公司最初是一個線上圖書市場，後來擴展到銷售電子產品、軟體、電玩遊戲、服裝、家具、食品、玩具和珠寶。 2015年，亞馬遜超越沃爾瑪，成為美國市值最高的零售商。 2017 年，亞馬遜以 134 億美元收購了 Whole Foods Market，大幅擴大了亞馬遜作為實體零售商的足跡。 2018 年，貝佐斯宣布其兩日送達服務Amazon Prime 的全球訂閱用戶數量已超過1 億。亞馬遜透過其Prime Video、Amazon Music、Twitch 和Audible 子公司分發影片、音樂和有聲書的下載和串流媒體服務。亞馬遜還擁有出版部門 Amazon Publishing、電影和電視工作室 Amazon Studios 以及雲端運算子公司 Amazon Web Services。它生產消費性電子產品，包括 Kindle 電子閱讀器、Fire 平板電腦、Fire TV 和 Echo 設備。此外，亞馬遜還收購了 Ring、Twitch、Whole Foods Market 和 IMDb。在各種爭議中，該公司因技術監控過度、競爭激烈且要求苛刻的工作文化、避稅和反競爭行為而受到批評。

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