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Whole Foods Market IP, Inc. 是亞馬遜的子公司，是一家美國跨國連鎖超市，總部位於德州奧斯汀，銷售不含氫化脂肪、人造色素、香料和防腐劑的產品。

網站： wholefoodsmarket.com

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