Whole Foods Market IP, Inc. 是亞馬遜的子公司，是一家美國跨國連鎖超市，總部位於德州奧斯汀，銷售不含氫化脂肪、人造色素、香料和防腐劑的產品。

網站： wholefoodsmarket.com

免責聲明：WebCatalog 與 Whole Foods Market 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。