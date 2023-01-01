YouTube Kids 是 Google 子公司 YouTube 開發的美國兒童影片應用程式。該應用程式提供了一個面向兒童的服務版本，具有精選的內容、家長控制功能以及過濾被認為不適合 13 歲以下兒童觀看的影片。 該應用程式於 2015 年 2 月 15 日首次作為 Android 和 iOS 行動應用程式發布，此後已針對 LG、三星和索尼智慧電視以及 Android TV 發布。截至2019年9月，該應用程式已在包括香港、澳門在內的69個國家和1個省份上線。 YouTube 於 2019 年 8 月 30 日推出了 YouTube Kids 的網路版本。YouTube Kids 因對該應用程式使用商業廣告以及演算法建議的擔憂而面臨倡導團體（尤其是無商業童年運動）的批評可能不適合應用程式目標受眾的影片。該應用程式還與描繪兒童媒體特許經營角色的令人不安和/或暴力的影片有關。針對這些視頻的批評導致 YouTube 宣布，當社區舉報此類視頻時，它將採取更嚴格的措施來審查和過濾這些視頻，並阻止從 YouTube Kids 應用內訪問這些視頻。

網站： youtubekids.com

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