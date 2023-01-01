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Upwork（原名 Elance-oDesk）是一個美國自由職業平台，企業和個人在該平台上進行聯繫以開展業務。 2015 年，Elance 與 oDesk 合併後更名為 Upwork，公司現全名為 Upwork Global Inc.Upwork 目前總部位於加州聖克拉拉和舊金山，但為世界各地的客戶提供服務。 Upwork 擁有超過 1,200 萬名註冊自由工作者和 500 萬名註冊客戶。每年發布 300 萬個價值超過 10 億美元的職位，使 Upwork 成為全球最大的自由工作者市場。

網站： upwork.com

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