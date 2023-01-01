Google Photos 是 Google 開發的照片分享和儲存服務。它於 2015 年 5 月宣布，並從該公司前社交網路 Google+ 中分離出來。 Google 相簿為用戶提供免費且無限制的儲存空間，可儲存高達 1600 萬像素的照片和高達 1080p 解析度的影片。該服務會自動分析照片，識別各種視覺特徵和主題。使用者可以搜尋照片中的任何內容，該服務傳回三個主要類別的結果：人物、地點和事物。 Google Photos 的電腦視覺可以辨識人臉（不僅是人類的臉，還包括寵物的臉），將相似的人臉分組在一起（由於隱私法，此功能僅在某些國家/地區可用）；地理地標（例如艾菲爾鐵塔）；以及主題，包括生日、建築、動物、食物等等。 照片服務中不同形式的機器學習可以識別照片內容，自動生成相冊，將相似照片動畫化為快速視頻，在重要時刻呈現過去的記憶，並提高照片和視頻的質量。 2017 年5 月，Google宣布對Google Photos 進行多項更新，包括照片共享提醒和建議、兩個用戶之間的共享照片庫以及實體相冊，其中Photos 會根據面孔、位置、行程或其他區別自動建議收藏。 當發送照片或用 Google 術語「共享」時，Google 相簿將充當備份。這只是在社交媒體或其他平台或應用程式之間共享照片時常用的備份工具。 Google Photos 在 2015 年與 Google+ 脫鉤後廣受好評。評論者喜歡更新後的照片服務，因為它的識別技術、搜尋、應用程式和載入時間。儘管如此，人們還是提出了隱私問題，包括谷歌建立該服務的動機、其與政府的關係以及可能要求谷歌交出用戶的全部照片歷史記錄的法律。 Google Photos 的使用者採用率很高。五個月後用戶數達到 1 億，一年後達到 2 億，截至 2017 年 5 月用戶數達到 5 億，Google 宣布每天有超過 12 億張照片上傳到該服務，所有上傳內容的總數超過 13.7 PB級存儲。相較之下，截至 2017 年底，整個網路檔案館擁有近 40 PB 的容量。2019 年，Google Photos 的使用者數量達到了 10 億大關。

網站： google.com

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