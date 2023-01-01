Yelp 是一家美國上市公司，總部位於加州舊金山。該公司開發、託管和行銷 Yelp.com 網站和 Yelp 行動應用程序，這些應用程式發布有關企業的眾包評論。它還經營名為 Yelp Reservations 的線上預訂服務。 Yelp 於 2004 年由 PayPal 前員工 Russel Simmons 和 Jeremy Stoppelman 創立。 Yelp 的使用量不斷增長，並在接下來的幾年中籌集了幾輪資金。到 2010 年，該網站的收入已達 3,000 萬美元，網站發布了約 450 萬則眾包評論。從 2009 年到 2012 年，Yelp 的業務遍及歐洲和亞洲。 2009年，它與Google就潛在收購進行了多次談判。 Yelp 於 2012 年 3 月成為上市公司，並於兩年後首次獲利。截至 2019 年第二季度，Yelp 報告稱，每月平均有 6,180 萬桌上型電腦獨立訪客和 7,670 萬行動網站獨立訪客。截至 2019 年 6 月 30 日，Yelp 在其投資者關係頁面上表示，其網站上有 1.92 億條評論。該公司被指控使用不公平做法從其網站上評論的企業中獲取收入 - 例如，通過展示對於不購買其廣告服務的公司，或者通過突出顯示此類免費公司的競爭對手的廣告，或者相反，通過以“目前不推薦”為由將負面評論從公司的總體評級中排除，可以獲得更多負面評論訊息。 ”也有人抱怨其一些廣告銷售代表採取了激進和誤導的策略。該公司的評論系統的可靠性也受到外部用戶提交虛假評論的影響，例如公司為宣傳自己的業務而提交的虛假正面評論或針對競爭業務提交的虛假負面評論——這種做法有時被稱為“ astroturfing」 ，該公司試圖透過各種方式來應對這一問題。

網站： yelp.com

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