FinecoBank S.p.A.，簡稱 FinecoBank 或 Fineco，是一家專門從事線上經紀業務的義大利銀行。 Fineco 於 1999 年推出零售交易者的 Fineco Online 服務，於 2014 年成為上市公司，並自 2019 年起獨立於裕信銀行集團。

網站： finecobank.com

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