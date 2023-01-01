Amazon Alexa
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亞馬遜Alexa，簡稱Alexa，是亞馬遜公司開發的虛擬助理AI技術，首先應用在亞馬遜Lab126開發的Amazon Echo智慧音箱上。它能夠進行語音互動、音樂播放、製作待辦事項清單、設定鬧鐘、串流播客、播放有聲讀物以及提供天氣、交通、體育和其他即時訊息，例如新聞。 Alexa 還可以將自己用作家庭自動化系統來控制多個智慧型設備。用戶可以透過安裝「技能」（第三方供應商開發的附加功能，在其他設定中更常稱為應用程序，例如天氣程序和音訊功能）來擴展 Alexa 功能。 大多數配備 Alexa 的裝置允許使用者使用喚醒字詞啟動裝置（例如 Alexa 或 Amazon）；其他裝置（例如 iOS 或 Android 上的 Amazon 行動應用程式以及 Amazon Dash Wand）要求用戶按下按鈕來啟動 Alexa 的聆聽模式，不過，某些手機也允許用戶說出命令，例如「Alexa」或「亞歷克斯醒來」。目前，與 Alexa 的互動和交流僅支援英語、德語、法語、義大利語、西班牙語、葡萄牙語、日語和印地語。在加拿大，Alexa 有英語和法語版本（帶有魁北克口音）。截至 2018 年 11 月，亞馬遜有超過 10,000 名員工從事 Alexa 及相關產品的工作。 2019年1月，亞馬遜設備團隊宣布已售出超過1億台支援Alexa的設備。2019年9月，亞馬遜推出多款新設備，在與全球智慧家居產業的競爭中創造了多項紀錄。新款Echo Studio成為首款具有360度音效和杜比音效的智慧音箱。其他新設備包括織物後面帶有時鐘的 Echo dot、新的第三代 Amazon Echo、Echo Show 8、插入式 Echo 設備、Echo Flex、Alexa 內置無線耳機、Echo 耳機、Alexa 內置眼鏡、Echo 框架、Alexa 內置環和Echo Loop。
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