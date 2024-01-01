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Zmanda 是一种经过验证、可靠、高性能的企业备份和恢复解决方案。有了 Zmanda，您无需支付数据备份费用。相反，您可以获得具有 24*7 支持的完整解决方案，且成本比竞争对手低 50%。自1991年起。 Zmanda 受到全球企业、政府和教育机构的信赖。 Zmanda 是基于 OpenAPI V3 标准 API 的开源软件。它被打包在所有主要的企业 Linux 发行版中，包括 Red Hat、Ubuntu、Debian、Rocky Linux 和 Fedora。 Zmanda 使您能够备份到云、NAS 和磁盘。 Zmanda 支持高级功能，例如气隙勒索软件保护、客户端重复数据删除、永久增量备份和零信任。它可以部署为容器、VM 或 Zmanda 托管实例。
目录:
Productivity
在线备份软件

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