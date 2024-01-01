CloudCasa
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CloudCasa 是面向开发、DevOps、平台工程和 IT 运营团队的 Kubernetes 备份、恢复、灾难恢复和迁移服务。它支持 AKS 以及所有其他主要 Kubernetes 发行版和托管服务，包括 EKS、GKE 和 Red Hat OpenShift。借助 CloudCasa，您还可以跨多个集群和云提供商集中管理现有的 Velero 备份安装。只需在集群上安装代理，让 CloudCasa 完成所有保护集群资源和持久数据免受人为错误、安全漏洞和服务故障影响的艰苦工作，从而提供您的业务所需的业务连续性和合规性。
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