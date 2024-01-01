BDRCloud 是一款全面且经济高效的云备份和恢复软件，可保护 SaaS 应用程序（Microsoft 365、Google Workspace）、服务器（Windows、Linux）、应用程序和数据库（Microsoft Exchange Server、SQL Server、SharePoint Server）和端点（Windows、Mac）。 * 直接到云备份服务：BDRCloud 可以将数据直接传输到云。您可以使用 BDRCloud 针对服务器、端点、Microsoft 365、Google Workspace 和应用程序/数据库的直接到云备份解决方案无缝保护您的数据。 * 云灾难恢复：通过 BDRCloud 的云灾难恢复确保业务连续性，在危机时刻为客户的关键数据提供强大的安全网。 BDRCloud 确保安全高效的恢复，最大限度地减少停机时间并保持业务连续性。 * 无基础设施的方法：BDRCloud 消除了对本地基础设施的需求以及与维护物理备份服务器和存储系统相关的挑战。无基础设施的方法确保企业和 MSP 可以专注于为其客户提供卓越的服务，而不会受到传统备份设置的限制的负担。 * 快速客户端启动：作为 MSP，利用 BDRCloud 的直接到云解决方案快速轻松地启动备份服务。简化您的入职流程以实现快速启动，确保为客户提供流畅、简单的备份服务体验。

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