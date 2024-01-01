SyncBackPro

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Archiware 专注于创新、高效、全面、现成的企业对企业解决方案。 Archiware 的产品包含 P5 软件平台中的模块。 P5 软件平台包括四个可组合模块 - 存档、备份和同步。这些允许用户在异构环境中同步、备份和归档数据： * P5同步：复制数据以确保高可用性。 * P5备份：将服务器数据备份到磁盘和磁带。 * P5 Archive：将数据离线移动或迁移到磁盘、磁带或云。 * P5 Data Mover：P5 Archive 模块的扩展，可轻松将数据移动和复制到磁盘、磁带和云。 ARCHIWARE 是一家私营公司，在备份、同步和归档数据管理软件方面拥有 20 多年的经验。 Archiware 的软件主要针对中小企业以及媒体和娱乐行业。
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Productivity
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