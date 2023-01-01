Visma Online

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Visma 是一家总部位于挪威奥斯陆的私营公司。该公司的多数股权由私募股权公司 Hg 持有。 Visma 管理层拥有该公司 6.6% 的股份。该公司提供商业软件和IT相关的开发和咨询。

网站： visma.com

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