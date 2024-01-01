Xopero ONE Backup & Recovery 是一款适用于 VMware 的企业级数据保护解决方案，以其简单性、成本效益和可靠性而脱颖而出，满足最苛刻的虚拟和混合环境的期望。 特征 * 无代理，自动备份 * 先进的备份方案和配置 * 多种存储选项（Xopero Cloud、AWS Storage、Wasabi Cloud、Backblaze B2、Google Cloud Storage、Azure Blob Storage 以及所有 S3 兼容云或本地磁盘资源、SMB、NFS、CIFS） * 重复数据删除和复制 * 多种恢复选项 - 精细恢复备份数据、整台机器、立即启动虚拟机或执行迁移到另一个虚拟机环境。 * 测试恢复 - 设置恢复计划和时间表以自动恢复整台计算机的最新副本或直接从备份运行虚拟机以测试性能

目录 : Business 在线备份软件

网站： xopero.com

免责声明：WebCatalog 与“Xopero”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。