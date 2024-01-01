CloudPockets

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加拿大云备份 企业级云备份，可将您的数据 100% 保存在加拿大。 我们专注于加拿大各地的小型企业，提供强大且安全的基于软件的备份客户端，无需硬件或前期成本。这是一种混合备份，允许您备份到本地以及云，我们的客户端包括适用于 Exchange、SQL、MySQL、Oracle、Lotus Notes 的代理，并在 Windows、Mac 或 Linux 上运行。 网站托管 一种网站托管服务，重点关注网络开发人员或设计师客户的需求。我们提供客户的基本支持需求，以便他们可以专注于自己擅长的事情。
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