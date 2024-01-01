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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

IBackup 是一个简单的在线文件备份解决方案，允许用户将无限的 PC、Mac 和 Linux 设备备份到单个帐户。 IBackup 是集成的在线备份存储解决方案，包括具有自动备份计划、数据压缩、加密、初始完整备份之后的增量备份、版本控制和安全本地备份等功能的应用程序。 IBackup 支持打开文件备份、系统状态备份以及正在运行的服务器和数据库的备份 - MS SQL Server、MS Exchange Server、Hyper-V、MS SharePoint Server 和 Oracle Server。
目录:
Productivity
在线备份软件

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