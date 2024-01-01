N-able 的 Cove Data Protection 是一项云优先备份和灾难恢复服务，适用于服务器、工作站和 Microsoft 365™，所有这些服务均通过基于 Web 的多租户仪表板进行管理。 Cove 是针对云创建和优化的，因此增量备份最多比传统映像备份产品小 60 倍。这使您可以更频繁地进行备份，并且 SaaS 交付格式减少了管理时间，从而降低了服务交付成本。包括我们的私有云中的存储，数据中心遍布全球。

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