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Data Deposit Box 是全球领先的云备份和存储提供商之一，为 IT 经销商、托管服务提供商 (MSP) 和中小型企业 (SMB) 提供服务。该公司的专利技术允许中小型企业通过一个易于使用的应用程序备份和管理无限数量的设备（包括 Windows、macOS、iOS、Android、Synology 和 QNAP NAS）。 自 2002 年以来，53 个国家/地区的超过 350,000 名用户和 200 多个合作伙伴信赖 Data Deposit Box 为他们带来安心™保护。该公司的专利技术得到行业领先的 Protectionguarantee™ 的支持。
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