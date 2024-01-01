Clumio 帮助组织简化 AWS 中的数据保护。其安全的气隙 SaaS 解决方案使组织能够满足严格的合规性要求，在几分钟内备份和恢复数据，并获得更好的可见性以优化云存储成本。 Clumio 作为云原生 SaaS 解决方案构建，无需部署软件或硬件组件即可开始保护 Amazon S3 数据。客户只需通过安全身份验证方法将其 AWS 环境连接到 Clumio 服务即可。数据分类可以通过 Clumio 的保护组功能来实现，该功能允许备份或排除特定的 S3 对象。通过将全局策略应用于保护组，创建合规性驱动的备份，然后通过直观的报告和主动警报进行监控。 Amazon S3 的 Clumio 备份存储在客户的 AWS 账户之外，不可变且无法删除。直观的搜索和浏览功能有助于跨存储桶和 AWS 区域执行快速粒度恢复。 Clumio 备份通过消除对象版本控制和小文件成本的任何开销来优化成本。

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