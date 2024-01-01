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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Cloudback 是保护您的存储库的全面解决方案。 GitHub 存储库、元数据甚至 LFS 的自动每日备份和即时恢复。备份到您想要的任何存储。 * SOC2 正在进行中 * 自动备份 * 采用 AES-256 加密的自给自足的密码保护 ZIP 存档 * 客户存储：S3、OneDrive、Azure、GCP、Wasabi、阿里巴巴等 * 云备份存储：美国、欧盟、英国、亚洲 * 重复数据删除 * 备份复制 * 审核日志 * 即时电子邮件和消息通知：Slack、MS Teams、Discord * AWS S3 对象锁定和标签支持 * 还有很多
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