CloudAlly 是一家 OpenText 公司，成立于 2011 年，是企业级 SaaS 备份和恢复领域的先驱。我们为 Microsoft 365、Google Workspace、SharePoint/OneDrive、Salesforce、Box.com 和 DropBox.com 提供一套强大的顶级备份和恢复解决方案 为什么选择备份 SaaS？ 您在云上的关键业务数据很容易因人为错误、恶意意图、同步错误和恶意软件攻击而丢失。本机存档选项有时间限制且有限。借助可靠备份和快速恢复的安全网，在云上安全工作。 CloudAlly 可以提供什么帮助？ Office 365、G Suite 的全面备份和恢复 CloudAlly 通过每日自动备份全面保护 Office 365、G Suite、SharePoint、OneDrive、DropBox、Box.com 和 Salesforce 业务数据免遭意外或恶意破坏。我们的备份非常安全，并存储在位于美国、欧盟或澳大利亚的数据中心的 AES-256 加密 Amazon S3 存储中。通过无限保留，CloudAlly 使您能够在任何时间点轻松恢复丢失的 SaaS 数据。 通过快速灾难恢复来削弱数据泄露的影响并确保业务连续性。

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