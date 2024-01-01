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SkyKick 是一个云管理平台，可帮助 IT 服务提供商建立更成功的云业务。我们的 SaaS 产品和平台旨在让您轻松高效地在云中实现 IT 工作流程自动化。 云管理器 – 自动化、管理和保护您的云服务台 跨 Microsoft 365 和跨 SaaS 云应用程序的客户安全高效管理的单一窗格。服务台自动化可帮助 MSP 简化云管理，从而更快、更轻松、更一致地提供服务。通过 Microsoft Teams 等创收服务以及安全评估和修复的自动化，抢占先机。此外，可以轻松地将复杂的工作流程转变为自动化，以便在直观的应用程序中通用，所有这些都由强大的安全层、基于角色的控制和报告支持。 云备份 – 保护 Microsoft 365 并增加经常性收入 利用市场领先的 Office 365 备份解决方案保护客户数据、减轻网络攻击影响、提高保留率并增加经常性收入。包括对 Microsoft 365 租户的完整覆盖，包括 Exchange Online、SharePoint for Business、OneDrive for Business、Microsoft Teams 和 Office 365 组。 SkyKick 云备份具有无限的存储和保留、快速搜索和一键恢复、轻松的设置和管理以及灵活的购买和部署选项，是您业务加速的引擎。 迁移套件 – 更可预测、更轻松的 Microsoft 365 迁移 通过自动化来扩展您的云业务，以简化迁移，从而让客户满意、降低风险并节省时间。 IT 合作伙伴将 SkyKick 在 Office 365 迁移供应商中评为最重要的类别第一，包括合作伙伴盈利能力、风险降低、易用性和整体数据质量。
目录:
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