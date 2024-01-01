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CrashPlan 通过安全、可扩展且简单的端点数据备份让您高枕无忧。我们帮助组织从任何最坏的情况中恢复，无论是灾难、简单的人为错误、笔记本电脑被盗、勒索软件还是尚未发现的灾难。随着工作环境的发展，我们不断创新，这使得 CrashPlan 成为组织数据安全的基础。最初的端点备份和恢复成为勒索软件恢复、违规、迁移和合法保留的解决方案。 CrashPlan 为超过 50,000 个世界级组织提供保护，其中包括最大的全球品牌。虽然作为产品已经存在了十多年，但在 2022 年，CrashPlan 从我们之前的母公司中分离出来，专门专注于备份和恢复。该公司总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯。
目录:
Business
在线备份软件

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