语音识别软件 - 最热门应用

语音识别软件通过语音识别算法将口语转换为文本。它有多种用途，包括帮助残疾人、为车载系统提供动力、支持军事行动以及促进商业听写。此外，它将音频和视频文件转换为文本，服务于客户服务、医疗保健和法律文档流程。 企业利用语音识别软件来增强沟通，将交互转化为可管理、可搜索的数据格式。先进的解决方案融合了人工智能和生物语音识别技术。有些提供 API 或 Web 服务，以便与网页或呼叫中心工具等其他软件无缝集成。 要包含在语音识别类别中，产品应该： * 支持多种自然语言，具有全面的词汇和识别模型。 * 使用通过语音识别转换的文本来创建和共享文档。 * 处理多种音频和视频文件格式。 * 提供语言模型的更新并允许用户驱动的词汇改进。 * 提供用于转录嘈杂语音的自适应功能。 * 从电话、手持录音机或移动设备捕获信息。
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Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Jasper
jasper.ai
利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
SpeechTexter
speechtexter.com
语音到文本转换器。用你的声音听写。用于使用语音打字的免费网络应用程序。支持 70 多种不同语言！
Speechnotes
speechnotes.co
语音转文本 - 语音输入和转录。 免费用语音做笔记，或当场自动转录音频和视频录音。安全、准确且超快。
Krisp
krisp.ai
在远程会议、播客和录音期间享受没有背景噪音和回声的高清语音。 Krisp 可防止噪音干扰，提高生产力和专业水平。
Notta
notta.ai
录制并转换您最喜爱的播客、新闻和谈话广播、Discord 聊天、Zoom Classes 音频到文本。您可以播放录音并编辑文字记录、添加注释、标签、插入图像以捕获每次对话中的有价值信息。
Resemble.ai
resemble.ai
使用 Resemble 的 AI 语音生成器免费克隆您的声音！使用 Resemble 的实时语音转语音软件创建听起来真实的 AI 声音。
Jammable
jammable.com
用您最喜欢的声音创建人工智能封面！ 几秒钟内即可制作高质量 AI 封面的排名第一的平台！
Hour One
hourone.ai
在 15 分钟内创建 AI 视频内容。 在几分钟内将任何文本、幻灯片或提示转变为专业演示者主导的视频。任何语言
AssemblyAI
assemblyai.com
访问强大的 AI 模型来转录和理解语音 我们简单的 API 公开了用于语音识别、说话人检测、语音摘要等的 AI 模型。我们以最新、最先进的人工智能研究为基础，通过简单的 API 提供可投入生产、可扩展且安全的人工智能模型。被数千家突破性初创公司和数十家全球企业用于任务关键型工作负载。
Gladia
gladia.io
使用单个 API 通过 AI 转录、转录和音频智能附加组件释放数据的全部潜力。
Shownotes
shownotes.io
生成包含摘要、7 点和令人难忘的引言的登陆页面。 使用 Whisper 转录音频文件。 转录法语、德语、中文等。 将您的想法转化为博客文章。 支持 Youtube、Spotify、Spreaker 和 Buzzsprout。 支持音频格式 mp3、mp4、mpeg、mpga、m4a、wav 或 webm。
OpenAI
openai.com
OpenAI 是一家人工智能研究和部署公司，致力于确保通用人工智能造福全人类。人工智能是一种极其强大的工具，其创建必须以安全和人类需求为核心。 OpenAI 致力于将利益一致性放在首位——置于利润之上。 为了实现我们的使命，我们必须包容并重视构成全人类的许多不同观点、声音和经验。我们对多元化、公平性和包容性的投资是持续不断的，通过广泛的举措执行，并得到领导层的倡导和支持。 在 OpenAI，我们相信人工智能有潜力帮助人们解决巨大的全球挑战，我们希望人工智能的优势得到广泛分享。
Symbl.ai
symbl.ai
企业的人类智能。 Symbl.ai 的对话理解和生成 AI 技术释放了人类对话的全部潜力 - 实现您的目标。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一个使用先进的人工智能工具来简化播客制作的平台，提供快速转录、说话者识别、元数据生成和支持人工智能主持人交互等功能。
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr 是一款 AI 视频制作工具，通过自动化视频编辑工作（例如素材生成、字幕生成、自动修剪等），帮助创作者将内容营销视频的制作速度提高 10 倍！
Deepgram
deepgram.com
将语音 AI 构建到您的应用程序中。 从初创公司到 NASA，Deepgram API 每天都用于转录和理解数百万分钟的音频。快速、准确、可扩展且经济高效。开发人员充满信心地构建并更快交付所需的一切。
SpeechAce
speechace.com
在 SpeechAce，我们致力于通过多功能语音识别技术帮助语言学习者提高口语能力。我们开发了世界上第一个语音识别 API，不仅可以帮助语言学习者评估他们的口语技能，还可以确定他们需要改进的确切领域。虽然我们的语音识别 API 的第一个版本仅提供发音分数，但我们现在增强了我们的产品，包括完整的语音转录以及对词汇、语法、流畅性、连贯性和相关性等更高水平技能的评估。 SpeechAce 拥有多元化的全球客户群，其中包括一些最小（但最热门）的初创公司以及世界上一些最大的语言学习提供商。
Phonexia
phonexia.com
Phonexia 是一家创新型捷克软件公司，成立于 2006 年，其愿景是通过语音生物识别和语音识别技术释放语音潜力。通过与布尔诺理工大学著名语音研究小组的密切关系，Phonexia 正在将最新的科学突破转化为由深度神经网络驱动的高精度、最先进技术的日常现实。 Phonexia 为政府、法医和商业部门提供一系列先进软件，支持全球 60 多个国家的创新项目。
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note 是一款人工智能驱动的语音识别工具，可立即将语音转换为文本。我们的工具使用先进的语音转文本技术将您的文字转录成您可以编辑或共享的简洁摘要。 体验我们人工智能驱动工具的强大功能，它可以立即将您的口语转化为简洁且信息丰富的摘要。
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow 是一款尖端的语音转文本工具，可为企业和个人提供无与伦比的准确性和效率。我们先进的人工智能技术可确保将音频和视频内容精确转录为书面文本，支持多达 14 种语言，而不仅仅是英语。 主要特点： * 多语言转录：支持 14 种语言，克服语言障碍。在不同的语言环境中获得准确可靠的转录。 * 一体化转录解决方案：API和在线平台：针对企业和个人，SpeechFlow提供语音识别API接口和在线转录功能，简单易用。 * 准确的转录：受益于行业领先的准确性、了解行业特定术语以及全面可靠转录的背景。 * 行业特定模型：我们训练有素的语音识别模型专为满足各个行业的独特需求而定制，可提高医疗...
ArtPro
artpro.com
ArtPro 是一款艺术品库存管理软件，旨在帮助在线编目、存档、跟踪、共享和存储艺术品。
Waanee AI
waanee.ai
Waanee.ai 专注于开发用于构建客户体验实用程序的人工智能聚合器平台。 Waanee.ai 正在开发一个人工智能聚合器平台，用于构建客户体验实用程序。该平台可实现各种生成式人工智能和语音模型之间的无缝转换，为联络中心提供无债务解决方案。它提供一系列功能，包括人工智能驱动的交互式语音响应 (IVR)、CRM 集成和一整套拨号器软件。这一尖端解决方案利用人工智能和自然语言处理技术的力量来提升客户服务并实现呼叫交互自动化。通过利用 Waanee.ai，联络中心可以自动执行审核、辅导和向座席提供帮助等任务。 Waanee.ai 开发的卓越虚拟代理能够以类似于人类的方式与客户互动，有效地理解对话...
CrystalSound
crystalsound.ai
CrystalSound 是一款使用人工智能技术的桌面应用程序，有助于消除通话、录音和在线会议期间所有不必要的噪音和干扰。凭借其先进的算法和最先进的功能，CrystalSound 可以消除背景噪音、回声、啸叫效果和其他声音，确保您能够清晰有效地进行沟通。 CrystalSound能够工作在Mac、Windows、Linux操作系统上，满足用户的下载和使用需求。有了 CrystalSound，您不必再担心通信应用程序的兼容性问题。我们的解决方案旨在与 Teams、Zoom、Google Meet、Loom、Discord 等流行应用程序无缝协作。
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart 是一款提词器应用程序，可跟随您的声音，帮助您制作视频或演示文稿。 PromptSmart 是首款具有语音识别功能的提词器应用程序 - 最先进的公共演讲工具！ 2014 年 8 月推出！ PromptSmart 的诞生源于对公开演讲的热情。 PromptSmart 的创始人对 MBA 学生进行公开演讲艺术的指导和指导。我们意识到直观的扬声器控制提词器可以更好地支持许多演讲者，因此我们还认识到当今的移动设备可以满足这一需求。考虑到这一点，PromptSmart 应运而生。 PromptSmart 还满足了喜欢使用笔记而不是完整书面演讲的演讲者的需求。我们设计了数字记录...
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI语音检测器是一款语音验证工具，可帮助检测真伪并过滤AI生成的语音。它让用户安心，并防止口头评估中的音频操纵、错误信息、语音诈骗和抄袭。 * AI Voice Detector 是一款旨在区分计算机生成的声音和真实人类声音的工具，专门针对业务用例，确保客户服务交互中内容的真实性和可靠的报告。 * 审阅者对该软件针对音频操纵和语音诈骗的防护实施、其易用性、快速处理以及无缝处理各种音频文件格式而没有任何问题的能力表示赞赏。 * 用户提到了一些限制，例如系统要求音频文件长度至少为 8 秒且没有背景音乐、偶尔会将真声误识别为假声，反之亦然，以及软件集成功能有限。
DeepAI
deepai.org
为天生富有创造力的人类提供人工智能工具
Voiceitt
vocitec.com
Voiceitt 是一家屡获殊荣的语音识别初创公司和社会企业，开发了专有的自动语音识别 (ASR) 技术，可将非标准语音模式实时转换为清晰的语音，使患有严重言语障碍和残疾的儿童和成人能够访问主流语音激活技术和设备。 一款支持非标准语音人士进行语音交流的应用程序。您可以使用 Voiceitt 与他人以及使用 Alexa 等语音激活设备进行语音通信！
Vatis Tech
vatis.tech
以卓越的准确性和经济性彻底改变语音识别。 Vatis Tech 的 API 提供先进的语音到文本技术，使用专有的深度学习语音识别算法，自动将音频或视频文件转换为文本，准确率超过 95%。 Vatis Tech 为敏捷初创公司、大型企业、播客、记者和开发人员等提供语音转文本 API 引擎和 Web 平台。这使得解决方案和服务提供商能够将技术集成到他们的应用程序中，无论行业或用例如何。 * 部署在本地或云端 * 使用我们的 API 以任何编程语言构建 * 获取可扩展的 GPU 基础设施以进行训练和推理 * 上下文功能，例如说话者分类、实体检测、标点符号以及大写或数字转换。 * Web 应用程...
U-Capture
uniphore.com
Uniphore 是最大的 B2B AI 原生公司之一——经过数十年的验证、规模化、专为企业而设计。该公司在多个垂直行业和最大的全球部署中推动业务成果。 Uniphore 将人工智能融入企业影响客户的每个部分。我们提供唯一以客户为中心的多模式架构，结合了生成人工智能、知识人工智能、情感人工智能和工作流程自动化，并有一个副驾驶来指导您。我们比任何人都更了解如何捕获语音、视频、文本以及如何分析所有类型的数据。随着人工智能变得越来越强大，影响客户的企业的每个部分都将被颠覆。我们相信，未来将在人、机器和数据之间的结缔组织上运行：所有这些都是为了为客户和员工创造最人性化的流程和体验。 在 Unipho...
Thirdlane
thirdlane.com
为企业、互联网电话服务提供商和呼叫中心运营商开发 VoIP PBX 和统一通信平台和解决方案。
Spellex
spellex.com
Spellex 通过向 Spellex 客户提供创新产品和世界一流的服务，提供拼写检查、听写和辅助技术软件解决方案。
SpeechWrite
speechwrite.com
SpeechWrite 是一家专注于工作流程解决方案、数字听写、语音识别和 PDF 解决方案的完整解决方案提供商。 SpeechWrite 的实用技术复杂而简单，可让您改善工作环境并更智能地工作。 SpeechWrite 与 OEM 和技术合作伙伴密切合作，对最新技术发展和市场趋势拥有广泛的了解。 SpeechWrite 成立于 2001 年，在听写行业拥有 100 多年的经验，并以其上市速度和售后支持而自豪。
SoundHound AI
soundhound.com
作为对话智能的领先创新者，我们提供独立的语音人工智能平台，使各行业的企业能够为其客户提供一流的对话体验。 SoundHound 的先进语音 AI 平台以专有的 Speech-to-Meaning® 和 Deep Meaning Understanding® 技术为基础，提供卓越的速度和准确性，使人类能够通过自然说话的方式与产品和服务进行交互，就像彼此交互一样。 SoundHound 受到全球各地公司的信赖，包括现代、梅赛德斯-奔驰、Pandora、高通、Netflix、Snap、Square、LG、VIZIO、起亚和 Stellantis。
Recordator
recordator.com
Recordator.com 是一个快速、简单的解决方案，适合任何想要以出色的录音质量录制通话的人。它适用于任何移动设备和运营商，无需任何设置。
Recognosco
recognosco.com
基于人工智能的语音识别 SDK 利用神经网络和深度学习技术。专为合作伙伴打造。 * 采用间接方法——创新技术，不与我们的合作伙伴竞争 * 全球广阔的市场和语言覆盖范围 * 灵活部署：可在本地或云端使用 * 互惠互利、长期的关系 * 公平灵活的商业模式 * 由合作伙伴推动的产品路线图 * 终极合作伙伴体验 - 协商、细心、平易近人。 Recognosco 的语音支持平台提供医疗保健和法律领域的专门主题，使我们的合作伙伴能够通过我们的语音识别 SDK 丰富他们的解决方案，并且只需最少的集成工作。 Recognosco 的人工智能语音技术在全球范围内得到应用，帮助专业人士最大限度地提高生产力和...
Picovoice
picovoice.ai
Picovoice 是一个端到端平台，可根据您的需求为任何内容添加语音。 通过创新加速语音人工智能的采用。 Picovoice 通过在设备、移动设备、网络浏览器、本地和云上运行的准确、私密且快速的语音 AI 技术，将控制权带回给企业。
Datch
datch.io
Datch 是一个利用人工智能捕获高度详细、以人为中心的结构化数据的平台，同时提供用于决策和资源管理的资产洞察。我们的目标是通过提供减少资产 MTTR、增加 MTBF、支持更好的规划并加快决策速度所需的数据和情报，深入解决可用性不足的问题。 为了支持跨资源管理、报告、规划、调度和可靠性的资产可用性目标，该产品围绕单一价值主张进行设计：“完美数据”。我们所说的完美数据是指来自前线的完整、高度准确、上下文丰富的报告，以及在正确的时间向正确的人员完美地回忆和提炼数据。数据捕获是通过结合工作人员支持功能（例如语音转文本、实时翻译和对话式人工智能）以及数据丰富（通过添加上下文和指导来转换捕获的数据的功...
CueMe
cueme.com
CueME 是世界上最好的台球应用程序，可找到人们亲自或虚拟地参加任何级别的单打、双打和锦标赛比赛。使用 CueME 视频、评分和排名技术与世界各地的任何人进行比赛。当您玩游戏时，您将赢得 CueME 筹码以及胜利和成就，以获得认可和奖品。
Voxpow
voxpow.com
由机器学习提供支持的语音到文本转换。直接在您的网站上免费。 Voxpow 支持您的全球用户群，可识别 100 多种语言及其变体。
Dictanote
dictanote.co
我们通过使用语音输入帮助用户提高工作效率！ Dictanote 是一款现代笔记应用程序，具有内置语音到文本集成功能，让您可以轻松以 50 多种语言语音输入笔记。 Voice In 是语音转文本 Chrome 扩展程序，可让您使用语音在任何网站上的任何文本框中键入内容。
Spokestack
spokestack.io
Spokestack 是一个强大的开源库平台和强大的服务，使您的软件完全支持语音，包括： * 自动语音识别 * 语音活动检测 * 唤醒词 * 文字转语音 * 自定义语音 * 自然语言理解
Jotengine
jotengine.com
Jotengine 将对话和会议转化为音频转录和视频字幕，从而提高对话和会议的效率。
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI 是一款智能语音转文本工具和内容中心，可将音频片段转换为可立即发布的文章，充当写作的快速助手。 Flipner AI 引入了一种革命性的文本创作方法，使作家能够随时随地轻松捕捉和组织他们的无数想法。这个创新平台提供了一个独特的内容中心，可以存储文本和音频笔记，通过其用户友好的人工智能工具，促进思想无缝转换和合并为结构化草稿或精美的、随时可用的文档。
Dubber
dubber.net
Dubber 是全球统一的云通话录音和语音 AI 解决方案，可提高合规性以及销售和服务绩效。 Dubber 完全兼容的通话录音解决方案只需单击即可打开，并且可以在云中无限扩展 - 无需任何硬件。 每个通话或对话都会自动捕获，安全地存储在 Dubber 语音智能云中，并通过人工智能进行丰富，并可立即作为重播或富有洞察力的转录，并具有实时搜索、情绪分析、警报和通知。
Dictalogic
dictalogic.com
Dictalogic 提供专门的模块，包括音频到文本、语音到文本、对话到文本和任务委派，所有这些都通过一个仪表板进行。 * 纯音频：传统的音频听写，其中音频被录制并发送给转录员，转录员可以在任何地方（包括在家工作）。 * 音频到文本：数字转换可实现语音到文本的动态转换。在这种方法中，音频被记录并发送以进行转录，并且音频在到达转录者之前被转换为文本。我们提供多种作业选项供您探索。 * 语音转文本：我们还提供实时语音转文本的功能。工作流程与其他听写相同，可以发送给任何转录员。 * 对话到文本：Dictalogic Conversation 模块是一种语音到文本解决方案，它结合了语音识别、说...
Cochl
cochl.ai
Cochl 是一家专注于机器聆听技术的研究型初创公司。我们为开发者和企业提供完善的人工智能系统，让他们的产品和服务拥有类人的聆听能力。
ai|coustics
ai-coustics.com
ai|coustics 正在开创基于人工智能和深度学习模型的创新音频算法，并从根本上提高数字通信和媒体内容中的语音音频增强功能。
Scribbl
scribbl.co
使用 Scribbl 改变您的会议体验 – 这是一款终极人工智能驱动的工具，可提高生产力和协作。告别记笔记的麻烦，拥抱高效会议的新时代。 Scribbl 可以轻松捕获、转录和记录您的会议，确保您不错过任何一个节拍。 我们先进的人工智能将每次会议分解为易于理解的主题和行动项目，从而简化了审核流程。借助 Scribbl 的 Chrome 扩展程序，实时标记关键时刻，在实时讨论和会后分析之间建立无缝桥梁。 分享见解从未如此简单。无论是与您的团队还是外部利益相关者，Scribbl 直观的共享功能都可以让您快速有效地传播信息。
Philips SpeechLive
speechlive.com
飞利浦 SpeechLive 是一种基于云的听写、转录和语音识别工作流程解决方案。它可以帮助作者比以往更快地从语音转换为文本。 SpeechLive 使用 Microsoft Azure 云服务通过多重身份验证进行完整的端到端加密。我们的附加语音识别服务具有多语言功能、实时和延迟选项以及语音命令功能，可在您口述时格式化您的文档。
Crescendo
crescendo.com
Crescendo Systems Corporation 是医疗、法律、执法和保险领域文档、数字听写、语音处理、转录和工作流程管理系统的领先开发商。
Altered
altered.ai
Altered 是一款下一代音频编辑器，它将多种语音 AI 技术集成到用户友好的应用程序中，为各个行业（包括播客、视频游戏工作室和电子学习）制作高质量的语音内容。
VoxSciences
voxsci.com
VoxSciences 将您的语音邮件转换为文本，并以文本 (SMS) 消息和/或电子邮件的形式发送到您的手机。
Synth
usesynth.com
Synth 是一款全面的人工智能驱动解决方案，用于管理和利用业务对话。 Synth 可以转录、翻译和分析您的所有通话 - 无论是销售通话、内部或外部会议，还是呼叫中心通话和客户支持互动。 Synth 还提供单个或多个调用的自动摘要。凭借自动化 CRM 数据捕获、多语言转录和翻译、预测分析以及通过 Slack 提供的即时洞察等一系列高级功能，Synth 可以将您的通话数据转化为可行的业务策略。 特征： * 转录和翻译：为国际客户提供 50 多种语言的转录和翻译服务。 * 自动呼叫摘要：利用 Synth 提供单个或多个呼叫的全面摘要的能力，将大量对话数据转化为简洁、可操作的要点以及自动报告和文档...
Kukarella
kukarella.com
画外音具有完美的音频清晰度、节奏、语调和发音。在 Kukarella 上，您可以尝试最好的 AI 神经语音。包括所有商业权利。 Kukarella 提供 130 种语言和口音的 800 多种人工智能语音，适合我们任何付费计划的商业用途。除了配音之外，您还可以使用 Dialogues AI 工具创建对话，或使用 Simdubbing 工具将文本翻译和配音成数百种语言。 这还不是全部 - 您可以转录各种视频、音频和 YouTube 视频，从网页中抓取文本，以及识别图像上的文本。此外，Kukarella 与一些科技领域的知名企业合作，例如 Google、Amazon、Microsoft 和 IB...
LumenVox
lumenvox.com
LumenVox 是为世界各地的组织提供运营商级语音技术的领先提供商。作为Capacity的一部分，LumenVox通过人工智能驱动的语音识别和语音认证技术改变客户体验。 LumenVox 的 DNA 植根于 20 年的语音技术，提供最全面、最具成本效益且灵活的语音服务。该公司在语音和语音技术方面拥有悠久的历史，使公司能够打造不仅能理解所说内容，还能识别说话者的语音体验。 LumenVox 是唯一一家能够为企业提供所需的灵活性和控制力的提供商，以便在任何环境（本地、多云或混合模型）中轻松集成应用程序。 与其他语音提供商相比，LumenVox 通常可以将总拥有成本 (TCO) 降低多达 ...
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger 是一款基于网络的语音识别和语音翻译软件，包括自动标点符号、自动保存、时间戳、文本内编辑功能、音频文件转录、导出选项等。 * Speechlogger 是一款专为演讲、会议或活动的自动实时字幕和翻译而设计的工具，具有自动标点符号、发言者识别和情绪分析等附加功能。 * 审阅者赞赏 Speechlogger 即使在嘈杂的背景下也能准确转录语音的能力、其用户友好的设计以及自动标点符号、说话人识别和情绪分析等独特功能，他们认为这些功能优于某些付费转录工具。 * 用户遇到的问题包括影响免费版本性能的广告、偶尔出现的翻译错误、转录不常见口音时的准确性较低、缺乏语音控制以及情绪分...
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo 正在为医疗专业人员重塑听写功能。无论您是在兽医行业还是人类医疗行业，Talkatoo 都是适合您的语音转文本软件解决方案。 Talkatoo 在 Windows 和 Mac 上兼容，适用于您可以键入的任何领域（包括 PIM 和 EHR），并且非常易于使用。 * Talkatoo 是一款专为临床使用而设计的桌面听写解决方案，重点是将语音转换为文本，包括专业词汇和医学术语。 * 审阅者赞赏 Talkatoo 能够准确地将语音转换为文本（包括复杂的医学术语），并且其用户友好的界面有助于提高创建医疗记录的效率和生产力。 * 审阅者指出，Talkatoo 在处理大量指令时可能会很慢，...
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics 是全球领先的语音智能专家，结合人工智能和机器学习的最新突破，释放人类语音的商业价值。全球范围内的企业都在使用 Speechmatics 来准确理解人类级别的语音并将其转录为文本，无论人口统计、年龄、性别、口音、方言或位置如何，都可以实时在录制媒体上进行。 将这些文字记录与最新的人工智能驱动的语音功能相结合，企业可以构建利用摘要、主题、情绪、章节、翻译等的产品。 Speechmatics 每个月都会处理全球 300 多年来 50 种语言的转录。其神经网络在语音识别领域开创了机器学习的先河，考虑了声学、语言、方言、多个说话者、标点符号、大写、上下文和隐含含义。 Spe...