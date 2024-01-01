语音识别软件 - 最热门应用

U-Capture

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Uniphore 是最大的 B2B AI 原生公司之一——经过数十年的验证、规模化、专为企业而设计。该公司在多个垂直行业和最大的全球部署中推动业务成果。 Uniphore 将人工智能融入企业影响客户的每个部分。我们提供唯一以客户为中心的多模式架构，结合了生成人工智能、知识人工智能、情感人工智能和工作流程自动化，并有一个副驾驶来指导您。我们比任何人都更了解如何捕获语音、视频、文本以及如何分析所有类型的数据。随着人工智能变得越来越强大，影响客户的企业的每个部分都将被颠覆。我们相信，未来将在人、机器和数据之间的结缔组织上运行：所有这些都是为了为客户和员工创造最人性化的流程和体验。 在 Unipho...