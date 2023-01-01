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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

访问强大的 AI 模型来转录和理解语音 我们简单的 API 公开了用于语音识别、说话人检测、语音摘要等的 AI 模型。我们以最新、最先进的人工智能研究为基础，通过简单的 API 提供可投入生产、可扩展且安全的人工智能模型。被数千家突破性初创公司和数十家全球企业用于任务关键型工作负载。

网站： assemblyai.com

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