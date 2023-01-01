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生成包含摘要、7 点和令人难忘的引言的登陆页面。 使用 Whisper 转录音频文件。 转录法语、德语、中文等。 将您的想法转化为博客文章。 支持 Youtube、Spotify、Spreaker 和 Buzzsprout。 支持音频格式 mp3、mp4、mpeg、mpga、m4a、wav 或 webm。

网站： shownotes.io

免责声明：WebCatalog 与 Shownotes 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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