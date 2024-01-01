Listnr 是 Listnr Inc. 开发的一款在线文本转语音工具，可使用先进的人工智能语音将文本转换为逼真的语音。主要特点包括： * 142 种语言的 900 多种语音 * 自然、人性化的配音 * 使用音高、速度、停顿等定制语音 * 下载 MP3 和 WAV 文件 * 嵌入式音频播放器 * 播客托管 * 为开发者提供的API * 免费和付费计划 Listnr 使用最先进的人工智能从文本生成人类发音的画外音： * 上传文本文件或输入/粘贴文本 * 从 900 多种 AI 语音中选择一种 * 预览和自定义音高、速度等 * 将逼真的配音下载为 MP3 或 WAV * 嵌入音频播放器或主持播客 * 随时随地分享您的音频内容 * 先进的神经网络模仿人类的声音模式，创造出令人难以置信的自然声音效果。

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