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beepbooply 是一款人工智能驱动的文本转语音工具，允许用户将文本转换为逼真的人类声音配音。它提供 80 多种语言的 900 多种语音。 beepbooply 的文本转语音引擎易于使用，只需 3 个步骤： * 选择语音 - 从 900 多种多种语言的语音中进行选择。每种语言都有多种具有独特声音的语音选项。 * 输入文本 - 输入或粘贴您想要转换为语音的文本。注意语法，因为它会影响声音的发音。 * 生成音频 - 单击“生成语音”按钮来创建画外音。生成后，您可以收听、保存和下载音频。
目录:
Music & Audio
文字转语音软件

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