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Woord 是一种文本转语音 (TTS) 服务，可使用逼真的人声将文本转换为高质量、自然的音频。它允许用户将网络上的任何文本内容转换为音频文件。 Woord 使用先进的人工智能和机器学习技术来合成自然的语音。其工作原理如下，只需 3 个简单步骤： * 发送文本：分享任何文章的 URL 或将文本内容直接上传到 Word。您还可以使用 Word API。 * 选择语音：从 21 种语言的 50 多种语音中进行选择。声音因性别、语言和口音而异。 * 下载/播放音频：Woord 创建一个听起来像真人说话的音频文件。您可以下载 MP3 或嵌入音频播放器。
目录:
Music & Audio
文字转语音软件

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