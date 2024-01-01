合成媒体软件 - 最热门应用

合成媒体是指全部或部分由人工智能（AI）算法生成的视频、图像、文本和语音内容。这项技术使用户能够制作多种形式的媒体。通过提供语音、外观或提示等输入，个人可以利用软件生成相应的媒体输出。尽管仍处于早期阶段，合成媒体在娱乐、营销、培训和其他各个领域都具有巨大的潜力。
提交新应用
Notion
notion.so
Notion 是一个提供数据库、看板、wiki、日历和提醒等组件的应用程序。用户可以连接这些组件来创建自己的系统，用于知识管理、笔记记录、数据管理、项目管理等。这些组件和系统可以单独使用，也可以与其他组件和系统协作使用。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是一家美国跨国科技公司，开发同名软件，这是一种使用人工智能和自然语言处理的英语数字写作工具。通过机器学习和深度学习算法，Grammarly 的产品提供语法检查、拼写检查和抄袭检测服务，以及有关写作清晰度、简洁性、词汇、表达风格和语气的建议。该软件于 2009 年 7 月在乌克兰基辅首次发布。 Grammarly 总部位于旧金山，并在基辅、纽约市和温哥华设有办事处。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 的释义工具受到全球数百万人的信赖，可以使用最先进的人工智能重写句子、段落或文章。
Leonardo.AI
leonardo.ai
通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。
VEED
veed.io
视频编辑变得简单。只需单击一下即可创建视频。添加字幕、转录音频等。
Wordtune
wordtune.com
你的想法用言语表达。通过清晰、引人注目和真实的写作准确表达您的意思。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款免费的在线人工智能图像创建器。用它来创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
Runway
runwayml.com
快速编辑视频所需的一切。 神奇的人工智能工具、实时协作、精确编辑等等。您的下一代视频创作套件。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Copy.ai
copy.ai
我们创造了世界上最先进的人工智能文案，使您能够在几秒钟内创建营销文案！
Jasper
jasper.ai
利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Fotor
fotor.com
适合所有人的免费在线照片编辑器。只需点击几下，即可使用 Fotor 的照片编辑器免费编辑照片。它涵盖了所有在线照片编辑工具，因此您可以裁剪图像、调整图像大小、向照片添加文本、甚至制作照片拼贴以及轻松创建图形设计。
D-ID
d-id.com
面向未来的生成人工智能。 只需按一下按钮即可制作带有说话头像的定制视频，为企业和创作者提供超能力。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
Craft
craft.do
Craft 是专为数字设备而设计的，它带回了写作的乐趣。 Craft 是一个用于创建精美文档和笔记并分享您的想法的工具。您在 Craft 中创建的所有内容都可以一键共享。 Craft 支持内联降价、反向链接、代码片段、图像、视频、附加 PDF 文件和丰富的链接预览。
ClipDrop
clipdrop.co
无需照相馆即可打造专业视觉效果
Rytr
rytr.me
Rytr 是一款人工智能驱动的写作工具，可帮助您在短短几秒钟内以极低的成本创建高质量的内容！
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
奇迹工作室。 一款 AI 工具，可自动将 CG 角色制作成动画、灯光并将其合成为真人场景。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 让您可以非常轻松地在几秒钟内撰写高性能文章、登陆页面、广告、产品描述等。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip 将长视频变成高质量的病毒式剪辑，供您在 TikTok、YouTube Shorts 和 Reels 上分享，以扩大社交媒体覆盖范围。
DeepBrain AI
deepbrain.io
使用简单的文本快速创建人工智能生成的视频。 通过 Metahuman 支持多语言 TTS。 与逼真的人工智能头像交谈。
Synthesia
synthesia.io
只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
PromeAI
promeai.com
PromeAI 拥有强大的 AI 驱动设计助手和丰富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型样式库，使您能够轻松创建令人惊叹的图形、视频和动画。 PromeAI 是建筑师、室内设计师、产品设计师和游戏/动画设计师的必备工具。
Undetectable AI
undetectable.ai
我们将您标记的人工智能生成的内容转换为与您的品牌声音相一致的优质写作，并使其与人类撰写的作品没有区别。我们的人工智能解决方案可确保获得难以区分的结果，为您提供能引起受众共鸣的完美文本。相信我们今天就能提升您的内容游戏！
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
AKOOL
content.akool.com
面向商业的个性化 AGI 内容平台 我们是小型企业和电子商务的一站式商店，可利用 AIGC 获取个性化的专业品质产品描述（文本、图像、语音和视频）。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 被超过 100 家媒体覆盖，是针对 ChatGPT、GPT-4、Bard 的最先进的 AI 检测器。秒级检查多达 50000 个字符的 AI 抄袭行为。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 创建图像所需的一切。 神奇的人工智能艺术工具。生成原始图像、修改现有图像、将图片扩展到原始边界之外等等。
Writer
writer.com
Writer 是一款人工智能写作助手，可以帮助团队中的每个人写好文章。随时随地制作清晰、一致且符合品牌的内容。今天免费试用。
TextCortex
textcortex.com
一款 AI 工具即可编写您的所有内容。 营销、销售和网站文案只需几秒钟即可完成。由尖端人工智能提供支持。集成于 1000 多个平台。
Writecream
writecream.com
A.I 为冷电子邮件和内容创建提供动力。
Rask.ai
rask.ai
告别昂贵的翻译人员。我们的目标是通过人工智能提供与人类一样好的配音和翻译体验
Frase
frase.io
通过集成的内容优化和对话式人工智能工具来增加自然流量、转化率和收入。立即创建一个免费帐户。
GetGenie Ai
getgenie.ai
使用 GetGenie - 您的个人人工智能助理，写作和排名速度提高 20 倍。 无论是 WordPress、SaaS 应用程序还是聊天机器人 — GetGenie Ai 都能帮助您覆盖各个领域、各个工作领域！
GravityWrite
gravitywrite.com
利用 AI 增强您的内容创作。 在几秒钟内创建博客、广告文案、电子邮件、社交媒体帖子等！
Ludwig
ludwig.guru
语言搜索引擎和智能翻译器可帮助您找到完美的单词或句子来表达您的想法。
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
让人工智能在几秒钟内写出您的内容。 没有作家的障碍。 提供一些关键词，我们将利用我们拥有丰富的世界知识的世界级人工智能，立即将它们转化为完整的文章和营销内容。
Hive
hive.com
适用于快速移动团队的第一生产力平台。管理项目、跟踪任务并与各种规模的团队协作。立即开始 14 天免费试用。
Booth.ai
booth.ai
利用 AI 创作专业品质的产品摄影。 只需指定您想要的照片并上传一些示例产品图片，即可快速生成高质量的生活照片。
Craiyon
craiyon.com
AI 模型根据任何提示绘制图像！
NeuronWriter
neuronwriter.com
优化您的网站内容，让 Google 喜欢它。 具有语义模型 (NLP)、Google SERP 分析和竞赛数据的高级内容编辑器。 NEURONwriter 可以帮助您根据用户意图来规划和优化内容！
Molin AI
molin.ai
立即生成内容。 Molin 是一种人工智能，可以在几秒钟内用几个单词编写出独特且高质量的内容。
Artsmart.ai
artsmart.ai
将想象力变成艺术。我们的人工智能图像生成器将想象力变为现实，在几秒钟内生成令人惊叹的艺术、插图和图像。
Elai.io
elai.io
仅从文本创建 AI 视频。 无需使用摄像机、工作室和绿屏，只需几分钟即可与演示者一起制作定制的 AI 视频。
Stockimg.ai
stockimg.ai
团队的 AI 图像生成 - 您可以轻松生成 AI 徽标、AI 书籍封面、AI 海报等 - Stockimg AI
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
安全、公平地创作人工智能生成的艺术 DeviantArt DreamUp™ 让您能够创作 AI 艺术，并知道创作者及其作品会受到公平对待。利用人工智能的力量创造任何你能想象到的图像！
Originality.ai
originality.ai
专为严肃的内容出版商打造的最准确的人工智能内容检测器和抄袭检查器 如果您是 SEO、内容营销人员或网站发布者，那么这个工具是必须的！ 了解您收到的内容的真实来源，并通过 Google AI 内容更新来证明您的网站面向未来。 另外，您现在终于可以用根据您的需求构建的现代工具替换您的旧版抄袭检查器。
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds 帮助您集思广益和研究主题，以开发 SEO 优化的内容，使您成为所在领域的权威。
Textero AI
textero.ai
利用 AI 写得更好
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks 是一个反剽窃软件平台，可以快速准确地在互联网和数据库中进行广泛的搜索。
Headline Studio
coschedule.com
排名第一的免费标题分析器。撰写可增加流量、分享和搜索结果的标题。
ContentBot
contentbot.ai
写入速度提高 10 倍。使用世界上最先进的人工智能为您写作。博客内容、登陆页面、广告文案等等。
Friday AI
heyfriday.ai
使用 Friday AI 进行写作就像周五下午一样轻松。 无论您是撰写博客和文章还是快速广告，让我们的 AI 工具为您服务