销售参与软件 - 最热门应用

销售参与软件通过与各种销售沟通渠道和工具无缝集成，提高了销售流程的效率。它有效地管理销售消息和材料，同时自动化任务、消息和工作流程。这款多功能软件使公司能够协调其销售和营销工作，创建个性化和自动化的销售旅程。其中包括一系列通信方法，例如电子邮件、电话、社交帖子、会议和短信。
提交新应用
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款销售 CRM 软件工具，可提高销售团队的生产力、流程和渠道可视性。消除摩擦并增加销量。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Hippo Video
hippovideo.io
类别领先的视频消息传递平台，受到面向客户的团队的青睐。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
lemlist
lemlist.com
开始获得回复的对话。个性化冷电子邮件、自动跟进并与所有渠道的潜在客户互动。 lemlist 是一款集销售自动化和冷电子邮件软件于一体的软件。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用户友好的销售自动化 CRM，可帮助销售代表赢得更多交易，并提供快速入职、强大的报告和 100% 免费支持。
Mailshake
mailshake.com
在短短 5 分钟内通过电子邮件、电话和社交媒体建立销售推广节奏。起价为 59 美元/月。
Outplay
outplayhq.com
3 倍于您的销售会议，而不是您的预算 Outplay 的销售参与平台拥有提高销售团队效率所需的一切 - 多渠道外展、外向销售自动化、潜在客户跟踪、潜在客户采购市场、会议安排程序等等。 现在就开始实现你的目标，而不是下个季度。
Yesware
yesware.com
Yesware 是 Outlook 和 Gmail 的附加组件，为销售专业人员提供潜在客户、安排会议和跟进所需的一切。
DripJobs
dripjobs.com
使用适合家庭服务专业人员的 DripJobs CRM 跟踪工作、自动跟进、发送估算等
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我们帮助团队将所有事情集中在一处，更加协作地完成更多工作，并跟踪和提高绩效。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和关系。 Salesmate 为您的销售团队和客户提供简单、个性化且高效的体验。
Aloware
aloware.com
享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。
Regie.ai
regie.ai
完全个性化的销售推广已经到来。使用 Regie.ai 在几秒钟内传递相关的销售信息。
Recapped
recapped.io
完成交易和吸引客户的速度加快 25%。立即创建共同行动计划，帮助您更快地完成交易，了解交易中实际发生的情况，并为您的支持者提供支持。
Upscale
upscale.ai
将前景转化为收入 销售参与平台可帮助您的销售团队建立一致的渠道并更快地实现收入目标
Groove
groove.co
体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
Woodpecker
woodpecker.co
冷冰冰的电子邮件会引发温暖的商务对话。 使用根据您的需求量身定制的工具自动发送电子邮件和跟进。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一个内容管理和数字通信平台，使金融服务专业人员、销售人员、专业服务专业人员和其他人能够充满信心和目标地参与社交媒体和其他数字通信平台。我们与 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作伙伴关系和强大的集成，以满足每个客户不同的安全、合规性和归档需求。
Klenty
klenty.com
获得更多回复和预订会议的销售参与平台。 使用 Klenty 执行多渠道销售推广。发送个性化电子邮件并通过电话和 LinkedIn 任务大规模自动化跟进。
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Uptics
uptics.io
一体化销售自动化平台，供远程和内部销售团队轻松启动外向营销活动、培育内向销售线索、打包交易渠道并提高营收。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基于云的联络中心软件，用于大批量销售和客户服务。客户范围从中小型企业到大型企业客户。其他主要客户行业包括：媒体、安全服务、能源、电信、金融服务、市场研究和筹款。我们的智能工具可帮助您最大限度地提高通话效率并帮助您销售更多产品。 LeadDesk 可以独立使用，也可以与 CRM 系统集成。我们的客户通过高效的呼叫处理、无缝的 VoIP/GSM/PBX 连接、集成的联系人列表、联系人数据管理以及高级监控和报告来提高座席工作效率。 LeadDesk 基于云且高度可扩展。销售组织选择 LeadDesk 是因为它们关闭次数更多、没有停机时间、没有启动成本并且运营成本更低。
DealHub.io
dealhub.io
由领先的 CPQ 和 CLM 推动收入增长。一个统一的平台，用于生成报价和合同、吸引买家并获得实时买家洞察。
Growbots
growbots.com
使用 Growbots 完全自动化您的外向销售流程。勘探和外展集中在一处。我们与 Salesforce 和 HubSpot 集成。
Cooby
cooby.co
Cooby Workspace 是一款销售支持工具，使销售领导者能够 100% 地了解其团队在 WhatsApp 上的活动，使轻松的 CRM 日志记录成为可能，并促进数据驱动的活动跟踪。借助 Workspace，您可以为每个席位无限制地使用 Cooby Extension Pro，此外： 获得 360 度可视性 - 备份整个团队的联系人列表 - 同步所有客户对话 - 查看所有 WhatsApp 销售活动 通过活动跟踪做出数据驱动的决策 - 识别区域通过团队绩效和潜在客户管理仪表板进行改进 - 通过需求回复仪表板防止错过对话 通过轻松的 CRM 日志记录保留所有上下文 - 与 HubSpot、S...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一个客户沟通平台，帮助企业通过 WhatsApp 和其他社交消息渠道向客户销售产品并为其提供支持。功能亮点： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - WhatsApp 聊天机器人 - WhatsApp 广播和批量消息传递 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（Shopify、HubSpot、2000 多个带有 Zapier 的应用程序等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序Android Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，...
Clickback
clickback.com
Clickback 是一款用于加速增长的 B2B 电子邮件潜在客户生成软件。我们强大的解决方案可以让营销人员通过电子邮件发送购买的或冷淡的 B2B 联系人列表，将他们变成热情的、选择加入的潜在客户。现有的营销自动化和电子邮件发送服务不允许您这样做。
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io 是一款电子邮件外展软件，旨在让用户自动从邮箱安排和发送个性化电子邮件和后续活动，并提高回复率。 SmartReach.io 通过工作流程自动化将您的潜在客户数据从 CRM 同步到您的营销活动，并且还使您能够通过 ProspectDaddy 扩展从 Linkedin 搜索添加潜在客户。除此之外，它还可以通过工作流程自动化将所有潜在客户电子邮件活动自动同步回您的 CRM。因此，它减少了销售团队投入的手动工作，并增加了他们完成更多交易的带宽。 SmartReach.io 的独特功能 - 共享团队收件箱，用于增强团队协作、潜在客户和非潜在客户分类以及回复情绪报告 - 通过 ...
OneMob
onemob.com
隆重推出 OneMob - 终极一体化平台，可在几秒钟内创建、共享和跟踪美丽的微型网站！无论您从事销售、营销、客户成功还是内容创建者，OneMob 都能提供您提升外展范围并吸引更多关注、参与和响应所需的一切。借助 OneMob 强大的微型网站构建器、内容上传器和管理功能，您可以轻松创建令人惊叹的定制微型网站，以专业且引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问各种模板和标记选项来自定义您的微型网站，以匹配您的品牌并瞄准您的受众。但这还不是全部 - OneMob 包含多种功能，可帮助您像专业人士一样创建、共享和跟踪您的内容。您可以使用 OneMob 的移动、网络和屏幕录像机随时随地创建视频，并...
Salesken
salesken.ai
Salesken 为您提供销售代表在通话中的表现的详细可见性，以便您可以提高客户参与度并达成更多交易。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 为您的团队提供您所需的一切。无论是首席执行官、董事还是投资者，LeadLoft 都会找到联系信息并为您提供联系方式，以便您完成交易。需要某人的联系信息吗？我们抓到你了。需要吸引他们吗？没问题。需要跟踪和转换它们吗？完成&完成。
envivo.io
envivo.io
envivo 是一个数字销售加速器，使企业能够轻松地为潜在客户和现有客户提供个性化优惠，从而在买家和卖家之间创建一个有吸引力的环境。 envivo 帮助您抓住从潜在客户到交易的机会，一切都集中在一个地方，同时与您现有的 CRM 无缝集成。获得您以前从未有过的关于销售内容如何以及何时被消费的见解！您甚至可以集成您最喜欢的数字签名技术来签署文档，并添加调度解决方案以允许潜在客户轻松安排演示或会议。环境。从潜在客户到交易。吸引人。高效的。优雅的。
Dooly
dooly.ai
Dooly 通过改善 CRM 环境、运行成功的销售流程以及消除低价值工作，帮助收入团队赢得更多交易。
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重推出 La Growth Machine，这是第一个多渠道勘探平台，可让您通过 LinkedIn、电子邮件和 Twitter 与潜在客户进行对话。借助 La Growth Machine，您可以： - 从 LinkedIn 或 CSV 文件导入潜在客户，以轻松管理您的勘探工作。 - 通过详细信息丰富您的联系人的个人资料，包括专业和个人电子邮件地址、电话号码、LinkedIn 和 Twitter 个人资料，以获得有关您的潜在客户的宝贵见解。 - 建立多渠道勘探序列，以跨多个接触点有效地与您的潜在客户互动。 - 自动同步 CRM 中的交互（包括与 HubSpot 和 Pipedrive 或 Z...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一个销售参与平台，可自动执行勘探、电子邮件推广、电话、任务和社交销售。数千个销售团队使用 PersistIQ 查找潜在客户的电子邮件、发送个性化的外展电子邮件、自动跟进以及预订更多会议。 PersistIQ 的销售外展平台包括： * 多渠道外展序列：电子邮件、电话、Linkedin 外展和任务 * 潜在客户挖掘：查找经过验证的电子邮件以构建潜在客户列表 * 呼叫拨号器：在 PersistIQ 内呼叫潜在客户，使用本地电话号码并保存通话* 自动化触发器：根据电子邮件打开、回复和 CRM 数据触发外展活动 * Gmail 扩展：Gmail 内的电子邮件模板、通知、活动和潜在客...
Sopro
sopro.io
Sopro 帮助企业识别合格的潜在客户并与之互动。我们的专家代表您的销售团队瞄准、研究和吸引潜在客户。通过个性化的对话式介绍，与潜在客户进行一对一的互动，旨在自然地融入您的销售渠道。我们可靠、预算友好且可扩展。欢迎来到 B2B 销售的未来。
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin 是一款基于云的销售沟通工具，可帮助您接触最多 3 倍的潜在客户并达成更多交易。现在了解更多信息。
Crono
crono.one
Crono 是一个改变游戏规则的销售参与平台，它结合了人工智能技术、多渠道外展功能和简化的渠道管理，以增强销售团队的能力。通过利用数据和人工智能算法，Crono 帮助识别最有前途的前景和最有效的沟通渠道，最大限度地提高转化率并推动收入增长。凭借其用户友好的界面和自动化功能，Crono 使销售专业人员能够专注于销售，同时还提供宝贵的见解来优化其销售流程。 Crono 是希望加速成功并取得卓越成果的销售团队的终极解决方案。使用 Crono 改变您的销售游戏！
Breakcold
breakcold.com
保护您的送达率、自动跟进并大规模个性化电子邮件
MailRush
mailrush.io
包含 SMTP 服务的冷电子邮件软件。共享 IP 和专用 IP 选项。用于电子邮件跟进和水滴营销活动的拖放序列。电子邮件送达率 KPI（发件人分数跟踪、电子邮件量跟踪、反馈循环跟踪）、事件跟踪（打开率、点击率、回复等） 出色的支持。
SalesBlink
salesblink.io
SalesBlink 是一款一体化销售外展平台，其功能可帮助您寻找潜在客户、通过 ChatGPT、预热电子邮件自动执行外展销售顺序并进行预订。
GetAccept
getaccept.com
我们的一体化软件可轻松满足您的数字销售需求！立即注册您的免费帐户并更快地完成交易。
Interseller
interseller.io
Interseller 通过查找候选人的电子邮件并发送电子邮件序列，帮助招聘人员找到候选人并与其建立联系。
Clevenio
clevenio.com
销售参与平台 构建销售机器 Clevenio 借助多渠道外展、自动跟进和实时分析，帮助您建立关系并获得更多销售额。开始使用 受到各种规模公司的信赖 我们的客户对我们的评价 核心功能 多渠道外展 在渠道中接触潜在客户 [...]