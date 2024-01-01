SmartReach.io 是一款电子邮件外展软件，旨在让用户自动从邮箱安排和发送个性化电子邮件和后续活动，并提高回复率。 SmartReach.io 通过工作流程自动化将您的潜在客户数据从 CRM 同步到您的营销活动，并且还使您能够通过 ProspectDaddy 扩展从 Linkedin 搜索添加潜在客户。除此之外，它还可以通过工作流程自动化将所有潜在客户电子邮件活动自动同步回您的 CRM。因此，它减少了销售团队投入的手动工作，并增加了他们完成更多交易的带宽。 SmartReach.io 的独特功能 - 共享团队收件箱，用于增强团队协作、潜在客户和非潜在客户分类以及回复情绪报告 - 通过 Linkedin、电子邮件、WhatsApp、短信和电话等渠道进行多渠道外展 - 直接与 ProspectDaddy chrome 扩展集成以获取潜在客户来自 Linkedin 的电子邮件信息 - 与 Hubspot、Pipedrive、Zoho 和 Salesforce 等 CRM 的本机集成以及工作流程自动化，可将潜在客户直接添加到 smartreach.io 营销活动中。 - 通过 Zapier 与其他 CRM 集成。 - 自动跟进直至回复和先进的类人发送算法 - 通过内置的免费电子邮件验证、电子邮件软启动、电子邮件送达率设置报告，优化电子邮件到收件箱的送达率。 - 通过电子邮件上的可编程条件对您的电子邮件进行高度个性化 - 高级团队功能可帮助您与团队协作。 - 代理功能有助于不同客户之间的无缝切换。 - 跟踪所有电子邮件活动，获取详细分析和可下载报告。 - 通过工作流程自动化将电子邮件活动同步回您的 CRM。

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