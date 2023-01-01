替代项 - SmartReach.io

Disroot Mail

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适用于桌面 IMAP 客户端或通过 Web 界面的免费且安全的电子邮件帐户。 Disroot 为您的桌面客户端或通过 Web 界面提供安全的电子邮件帐户。您和邮件服务器之间的通信使用 SSL 加密，提供尽可能多的隐私。此外，如果收件人电子邮件服务器支持，从我们的服务器发出的所有电子邮件也会加密 (TLS)。这意味着电子邮件不再作为传统的“明信片”发送，而是实际上放入“信封”中。 尽管如此，我们鼓励您在使用电子邮件通信时始终保持谨慎，并利用 GPG 端到端加密来确保您的通信尽可能私密。