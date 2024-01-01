电子邮件跟踪软件 - 最热门应用

电子邮件跟踪软件使用户能够监控电子邮件并收集分析数据，包括电子邮件打开率、链接点击和电子邮件附件的下载计数。利用网络信标或已读回执等功能，电子邮件跟踪解决方案使用户能够跟踪电子邮件发送给目标收件人的情况。组织使用电子邮件跟踪软件在销售和营销部门广泛采用，以查明最佳参与点并加强与潜在客户的沟通。这些工具及其分析在评估和完善销售和营销信息以优化潜在客户参与的可能性方面发挥着至关重要的作用。电子邮件跟踪软件与电子邮件平台无缝集成，通常作为扩展来补充其他销售和营销工具，例如 CRM 和电子邮件营销软件，形成全面的销售人员自动化系统。
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ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
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SmartReach.io 是一款电子邮件外展软件，旨在让用户自动从邮箱安排和发送个性化电子邮件和后续活动，并提高回复率。 SmartReach.io 通过工作流程自动化将您的潜在客户数据从 CRM 同步到您的营销活动，并且还使您能够通过 ProspectDaddy 扩展从 Linkedin 搜索添加潜在客户。除此之外，它还可以通过工作流程自动化将所有潜在客户电子邮件活动自动同步回您的 CRM。因此，它减少了销售团队投入的手动工作，并增加了他们完成更多交易的带宽。 SmartReach.io 的独特功能 - 共享团队收件箱，用于增强团队协作、潜在客户和非潜在客户分类以及回复情绪报告 - 通过 ...
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将潜在客户转化为客户。关闭更多会议 InboxPro 使用人工智能、合并标签、后续序列和内置日历帮助您简化获取和培育客户的流程。
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PersistIQ
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PersistIQ 是一个销售参与平台，可自动执行勘探、电子邮件推广、电话、任务和社交销售。数千个销售团队使用 PersistIQ 查找潜在客户的电子邮件、发送个性化的外展电子邮件、自动跟进以及预订更多会议。 PersistIQ 的销售外展平台包括： * 多渠道外展序列：电子邮件、电话、Linkedin 外展和任务 * 潜在客户挖掘：查找经过验证的电子邮件以构建潜在客户列表 * 呼叫拨号器：在 PersistIQ 内呼叫潜在客户，使用本地电话号码并保存通话* 自动化触发器：根据电子邮件打开、回复和 CRM 数据触发外展活动 * Gmail 扩展：Gmail 内的电子邮件模板、通知、活动和潜在客...
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通过在一个集中平台中培养关系，个性化电子邮件、自动进行入站跟进并增加销售额。
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Sellizer 是一款全面的销售支持工具，当客户打开您的提案时，它会通知您，并提供您从未访问过的关键统计数据。
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Automailer 是一款冷电子邮件自动化工具，专为潜在客户开发而设计。通过定制的点滴式电子邮件序列与冷淡联系人互动，跟踪回复、打开、点击等，所有这些都在一个仪表板中进行。自动邮件程序会与您的实际电子邮件地址集成并发送，以确保高送达率和收件箱放置。
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Sellular 是一个专为快速增长的中型企业设计的销售参与平台。借助 Sellular，SDR 和 AE 可以更快地赢得更多交易。领导者可以高枕无忧，因为他们知道他们正在将业务所需的所有数据捕获到 Salesforce CRM 中，并全面了解所有交易。体验一个易于实施、具有灵活的合同条款、优惠的价格和卓越的客户服务的平台。
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研究潜在客户并撰写个性化、深思熟虑的电子邮件不应花费 20 分钟。 Autobound 通过使用人工智能生成个性化、相关的销售电子邮件来提高电子邮件回复率。
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Salesdash CRM 软件可帮助物流公司（货运经纪公司、3PL）发展新的托运人关系。 Salesdash 帮助物流销售团队简化销售流程，以增加销售额和收入。由前货运经纪人销售负责人为货运经纪人打造。该产品最适合那些采用咨询式销售方式、拥有更大的联系人列表、需要防止错过跟进、努力注重细节、可能有较长的交易周期、需要多个接触点并保持一致的外展的人留在客户面前。任务管理、联系人管理、管道管理和自定义报告是 Salesdash 的核心组件。自定义字段、添加团队成员以及从电子表格导入潜在客户的实施都可以在几分钟内完成。通过 Gmail 和 Outlook 的电子邮件和日历集成与潜在客户和潜在客户互...