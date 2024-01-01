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PersistIQ 是一个销售参与平台，可自动执行勘探、电子邮件推广、电话、任务和社交销售。数千个销售团队使用 PersistIQ 查找潜在客户的电子邮件、发送个性化的外展电子邮件、自动跟进以及预订更多会议。 PersistIQ 的销售外展平台包括： * 多渠道外展序列：电子邮件、电话、Linkedin 外展和任务 * 潜在客户挖掘：查找经过验证的电子邮件以构建潜在客户列表 * 呼叫拨号器：在 PersistIQ 内呼叫潜在客户，使用本地电话号码并保存通话* 自动化触发器：根据电子邮件打开、回复和 CRM 数据触发外展活动 * Gmail 扩展：Gmail 内的电子邮件模板、通知、活动和潜在客户资料 * 分析：A/B 测试、回复情绪分析和报告 * 团队协作：共享模板、团队报告和用户管理 * 集成：Copper、Hubspot、Pipedrive、Salesforce 和 Zapier 使用案例： * 外向销售：查找潜在客户的电子邮件并大规模自动化个性化外向营销活动 * 内向销售：通过以下方式自动跟进入境导致完成更多交易 * 招聘：接触潜在的求职者

目录:

Business
自动拨号软件
电子邮件跟踪软件
外拨电话跟踪软件
销售参与软件
其他潜在客户开发软件

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