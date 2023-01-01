替代项 - PersistIQ
Gmail
google.com
Gmail 是 Google 开发的免费电子邮件服务。用户可以在网络上访问 Gmail，并使用通过 POP 或 IMAP 协议同步电子邮件内容的第三方程序。 Gmail 于 2004 年 4 月 1 日开始作为有限测试版发布，并于 2009 年 7 月 7 日结束测试阶段。 Gmail 推出时提供的初始存储容量为每位用户 1 GB，远远高于当时竞争对手提供的容量。如今，该服务配备了 15 GB 的存储空间。用户可以接收最大 50 兆字节的电子邮件（包括附件），同时可以发送最大 25 兆字节的电子邮件。为了发送更大的文件，用户可以将 Google Drive 中的文件插入到消息中。 Gmail...
Outlook
microsoft.com
Outlook 网页版（以前称为 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的个人信息管理器 Web 应用程序。它包括一个基于网络的电子邮件客户端、一个日历工具、一个联系人管理器和一个任务管理器。它还包括加载项集成、网络版 Skype、警报以及跨所有网络应用程序的统一主题。
Proton Mail
proton.me
ProtonMail 是世界上最大的安全电子邮件服务，由 CERN 和 MIT 科学家开发。我们是开源的，并受到瑞士隐私法的保护。
Outlook Business
microsoft.com
适用于 Microsoft 365 (Office 365) 订阅者的 Microsoft Outlook。 Outlook 网页版（以前称为 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的个人信息管理器 Web 应用程序。它包括一个基于网络的电子邮件客户端、一个日历工具、一个联系人管理器和一个任务管理器。它还包括加载项集成、网络版 Skype、警报以及跨所有网络应用程序的统一主题。 Outlook 网页版可供 Office 365 和 Exchange Online 订阅者使用，并且包含在本地...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
雅虎！ Mail 是美国公司 Yahoo!（现为 Verizon 的子公司）于 1997 年 10 月 8 日推出的一项电子邮件服务。它提供四种不同的电子邮件计划：三种供个人使用（基本、Plus 和无广告），另一种供企业使用。截至 2020 年 1 月，雅虎！ Mail 拥有 2.25 亿用户。用户可以使用网络邮件界面访问和管理他们的邮箱，可使用标准网络浏览器进行访问。某些帐户还支持使用标准邮件协议（POP3 和 SMTP）。自 2015 年以来，用户还可以将非雅虎电子邮件帐户连接到网络邮件客户端。多年来，用户可以使用“@yahoo.com”或“@ymail.com”或国家/地区帐户来开设帐户...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
iCloud Mail
icloud.com
使用 iCloud 邮件帐户，您可以发送、接收和整理电子邮件。当您为设备设置 iCloud 邮件时，您还可以使用 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 电脑上的邮件 App，或者使用 Windows 电脑上的 Microsoft Outlook 访问您的 iCloud 邮件帐户。无论您使用哪种设备，更改都会随处更新。 重要提示：如果您的 Apple ID 不以 @icloud.com、@me.com 或 @mac.com 结尾，则您必须先设置 @icloud.com 电子邮件地址，然后才能在 iCloud.com 上使用“邮件”。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是面向企业的安全电子邮件托管服务。它有一个内置的协作平台，使整个组织能够在 Inbox 内无缝共享和通信。它融合了经典电子邮件和现代协作工具，促进评论、点赞和分享的使用。 Zoho Mail 与所有其他 Zoho 应用程序以及流行的外部应用程序完美集成。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Fastmail
fastmail.com
Fastmail 是一项电子邮件服务，为个人和组织提供付费电子邮件帐户。 Fastmail Pty Ltd 是一家位于澳大利亚维多利亚州墨尔本的公司，以 36 种语言向全球客户提供服务。该公司于 2010 年被 Opera Software 收购。2013 年 9 月 26 日，Fastmail 宣布从 Opera 分拆，成为一家私人持有的独立公司。其主要服务器位于纽约市和阿姆斯特丹；之前位于冰岛的备份位置将被位于阿姆斯特丹的服务器位置取代。
Yandex Mail
mail.yandex.com
获取 Yandex.Mail：安全防御病毒和垃圾邮件、邮件分类、突出显示来自真人的电子邮件、Yandex.Disk 上的免费 10 GB 云存储、漂亮的主题。
Titan Email
titan.email
以客户为中心的企业电子邮件可帮助您成长。 Titan 是第一款商业电子邮件套件，可帮助您与客户建立更深入、更有意义的关系。
mail.com
mail.com
以应有的方式发送电子邮件： ✔ 免费、简单且安全 ✔ 从任何设备在一个地方管理多个邮件帐户 ✔ 立即注册！
OnMail
onmail.com
OnMail，Edison Mail 的新电子邮件服务。
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
借助专业的基于域的 Hostinger 电子邮件，让您的企业脱颖而出。
Tutanota
tutanota.com
Tutanota 是一款端到端加密电子邮件软件和免费增值托管安全电子邮件服务。其商业模式不包括仅依靠捐赠和高级订阅通过广告赚钱。该服务的座右铭“einfach.sicher.mailen”的意思是“easy.secure.mailing”。 截至 2017 年 3 月，Tutanota 的所有者声称该产品的用户超过 200 万。
Temp Mail
temp-mail.org
让您的邮件远离垃圾邮件并保持安全 - 只需使用一次性临时电子邮件地址即可！使用临时邮件保护您的个人电子邮件地址免受垃圾邮件的侵害。
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail 是由雅虎子公司 AOL 提供的免费的基于网络的电子邮件服务。
Mail.ru
mail.ru
Mail.ru Mail 是最大的免费邮件服务，具有快速便捷的界面、无限的邮箱容量、可靠的垃圾邮件和病毒防护、移动版本和智能手机应用程序。通过 IMAP、短信通知、不同语言的界面和邮件设计主题进行访问。 Mail.ru 上还提供：新闻、互联网搜索、汽车、体育、游戏、约会、天气、工作。
IONOS Webmail
ionos.com
通过专业电子邮件打造您的品牌 每次点击“发送”时，请输入您的姓名 - 包括域名、2 GB+ 存储空间等。
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediff 的电子邮件服务。 Rediff.com（风格化为 rediff.com）是一个印度新闻、信息、娱乐和购物门户网站。它成立于1996年。
Disroot Mail
disroot.org
适用于桌面 IMAP 客户端或通过 Web 界面的免费且安全的电子邮件帐户。 Disroot 为您的桌面客户端或通过 Web 界面提供安全的电子邮件帐户。您和邮件服务器之间的通信使用 SSL 加密，提供尽可能多的隐私。此外，如果收件人电子邮件服务器支持，从我们的服务器发出的所有电子邮件也会加密 (TLS)。这意味着电子邮件不再作为传统的“明信片”发送，而是实际上放入“信封”中。 尽管如此，我们鼓励您在使用电子邮件通信时始终保持谨慎，并利用 GPG 端到端加密来确保您的通信尽可能私密。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
STRATO
strato.de
访问 Strato 的电子邮件服务。 Strato AG 是一家互联网托管服务提供商，总部位于德国柏林。
Infomaniak Mail
infomaniak.com
为企业提供安全的邮件帐户。成千上万的中小企业和个人通过 infomaniak 管理他们的网络邮件
HEY Email
hey.com
最好的电子邮件，来自 Basecamp 的新功能。
Burner Mail
burnermail.io
您在网站上注册时可以使用一键式一次性电子邮件地址来保护您的身份并防止您的个人电子邮件地址被出售或发送垃圾邮件。
Dialpad
dialpad.com
使用 Dialpad 获取商务 VoIP，并将您的团队与云电话系统连接起来，使商务通信更加轻松、高效。免费试用！
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Five9
five9.com
Five9 提供最值得信赖、最可靠的云联络中心，经过验证，可以释放客户智能和见解，使代理和组织能够提供卓越的客户体验。 Five9 - 联络中心即服务 - CCaaS。
Gong.io
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了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ邮箱，为亿万用户提供高效稳定便捷的电子邮件服务。你可以在电脑网页、iOS/iPad客户端、及Android客户端上使用它，通过邮件发送3G的超大附件，体验文件中转站、日历、记事本、漂流瓶等特色功能。QQ邮箱，常联系。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
BT Email
email.bt.com
轻松发送电子邮件 - 该应用程序具有清晰、用户友好的界面，可以轻松发送、阅读和组织电子邮件。
mailbox.org
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Mailbox.org ► 安全且无广告的电子邮件收件箱 ✓ 在线办公和云存储 ✓ 100% 绿色电力 ✓ 服务器位于德国 ✓ 每月 1 欧元起 ✓ 立即免费试用！
네이버 메일
mail.naver.com
检查地址栏中的 URL 和锁定标记以确保安全登录！ 纳弗邮件
Fireflies.ai
fireflies.ai
记录、转录和搜索您的会议！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自动会议记录。
Zimbra
zimbra.com
Zimbra 提供用于消息传递和协作的开源服务器和客户端软件。要了解更多信息，请访问 https://www.zimbra.com。
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
从浏览器访问网络邮件。除了检查电子邮件之外，您还可以管理日历上的约会、联系人和待办事项列表！
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
Clean Email
clean.email
清理收件箱中不需要的电子邮件。然后保持清洁。 Clean Email 可帮助您更有效地管理充满未读和不需要的电子邮件的邮箱，同时保证数据安全并尊重您的隐私。使用我们的电子邮件收件箱清理应用程序清理电子邮件。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Adversus
adversus.io
今天改善外拨电话。我们帮助呼叫中心提高 KPI，做出更好的洞察驱动决策，并更智能地管理联系人。
Paced Email
paced.email
将您的电子邮件分成可管理的每日、每周或每月摘要。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
Daum Mail
daum.net
同时阅读和写作。查看电子邮件时，从一个屏幕快速回复。您可以通过按“最小化”按钮暂时放下正在编写的电子邮件，然后从任何地方重新打开它来发送电子邮件。
PhoneBurner
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通过我们的销售拨号器，Dial 的引导速度提高 4 倍，并最大限度地提高实时对话效果。提高销售代表的工作效率并最大化收入！立即尝试 PhoneBurner！
Polymail
polymail.io
Polymail 是最好的电子邮件平台，旨在使任何专业人士的工作生活更加轻松。提供对您有利的工具和功能。现在就来拜访我们吧！
Libero Mail
libero.it
Libero.it（Libero 邮件）
SaneBox
sanebox.com
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Vivaldi Webmail
vivaldi.com
维瓦尔第的电子邮件服务。
163网易免费邮
mail.163.com
网易163免费邮箱--中文邮箱第一品牌。容量自动翻倍，支持50兆附件,免费开通手机号码邮箱赠送3G超大附件服务。支持各种客户端软件收发，垃圾邮件拦截率超过98%。
Kanban Mail
kanbanmail.app
花更少的时间在电子邮件上。比以往更快地浏览电子邮件，保持收件箱井井有条，并且永远不会忘记对话。
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Yahoo! JAPAN 的电子邮件服务。具备大容量邮箱和反垃圾邮件功能。雅虎邮箱（免费）可以在电脑、智能手机和移动电话上方便地使用。
smrtPhone
smrtphone.io
最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
CallTools.com
calltools.com
基于云的呼出和呼入呼叫中心软件开发。
CallFire
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Showpad
showpad.com
Showpad 销售支持平台将行业领先的培训和辅导软件与创新内容解决方案集成在一起，推动销售增长。
Anytime Mailbox
anytimemailbox.com
使用虚拟邮箱在线查看和管理您的邮政邮件。 虚拟邮箱允许您通过手机随时随地管理邮政邮件和包裹，这样您就可以阅读重要的邮政邮件、转发包裹、撕碎和处置邮件，并且真正不受位置限制。