Salesdash CRM 软件可帮助物流公司（货运经纪公司、3PL）发展新的托运人关系。 Salesdash 帮助物流销售团队简化销售流程，以增加销售额和收入。由前货运经纪人销售负责人为货运经纪人打造。该产品最适合那些采用咨询式销售方式、拥有更大的联系人列表、需要防止错过跟进、努力注重细节、可能有较长的交易周期、需要多个接触点并保持一致的外展的人留在客户面前。任务管理、联系人管理、管道管理和自定义报告是 Salesdash 的核心组件。自定义字段、添加团队成员以及从电子表格导入潜在客户的实施都可以在几分钟内完成。通过 Gmail 和 Outlook 的电子邮件和日历集成与潜在客户和潜在客户互动。从 Salesdash 向您的联系人发送电子邮件、构建电子邮件模板、跟踪打开情况并发送自动序列。轻松访问公司网站、公司 LinkedIn 页面和个人 LinkedIn 页面，供在外展之前进行研究的人员使用。 Salesdash 通过我们的任务管理系统防止错过后续任务，该系统将今天的任务和过期的任务保留在您的面前。 Salesdash 还为您忘记设置跟进的潜在客户建议任务，系统根据可能在销售流程中进一步进行的潜在客户指标对它们进行排名。 Salesdash 的反馈是，与其他专为货运经纪人定制的提供商相比，CRM 是一种更精简、更用户友好的 CRM。

网站： salesdashcrm.com

免责声明：WebCatalog 与“Salesdash CRM”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。