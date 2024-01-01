电子商务平台 - 最热门应用

电子商务平台作为一个全面的软件解决方案，使公司能够监督在线产品或服务销售的各个方面。通过建立集中式数字中心，这些平台有助于产品和客户数据的管理。这使得电子商务企业能够处理产品信息，定制商店内容和布局，并促进在线交易和支付。虽然主要为 B2C 销售量身定制，但某些供应商也提供 B2B 版本。当代电子商务平台最初专注于实体产品销售，现在越来越多地纳入通过订阅模式销售的数字产品的功能。此类软件适用于在线商务公司内的所有部门，但它特别有利于销售、产品管理和营销团队。
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，总部位于安大略省渥太华。它也是其用于在线商店和零售销售点系统的专有电子商务平台的名称。 Shopify 为在线零售商提供一套服务，“包括支付、营销、运输和客户参与工具，以简化小型商家运营在线商店的流程。”该公司报告称，大约 175 个国家/地区的超过 1,000,000 家企业使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品总额超过 411 亿美元。
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯来语：וווקס.קום）是一家以色列软件公司，提供基于云的 Web 开发服务。它允许用户通过使用在线拖放工具创建 HTML5 网站和移动网站。除了位于以色列的总部和其他办事处外，Wix还在巴西、加拿大、德国、印度、爱尔兰、立陶宛、美国和乌克兰设有办事处。用户可以添加社交插件、电子商务、在线营销、联系方式使用各种 Wix 开发的第三方应用程序将表单、电子邮件营销和社区论坛添加到其网站上。 Wix 网站构建器建立在免费增值商业模式之上，通过高级升级赚取收入。
WooCommerce
woocommerce.com
使用专为 WordPress 构建的完全可定制的开源电子商务平台进行在线销售。
Ecwid
ecwid.com
Ecwid 电子商务购物车快速且易于使用！为 WordPress、Drupal、Facebook 等设置免费在线商店！开始使用 Ecwid 在线销售。
Dukaan
mydukaan.io
适合成长型企业的电子商务平台。 使用 Dukaan 的一体化商务平台启动、扩展和管理您的业务。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 包含构建网站、接受订单、跟踪库存、处理付款、管理运输、营销品牌和分析数据所需的所有工具。
Sage Accounting
sage.com
圣人商业云。会计、财务和工资。小型企业。会计图标。会计。适用于小型企业的本机云会计软件。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce 是一家在纳斯达克上市的电子商务平台，为零售商提供软件即服务服务。该公司的平台包括在线商店创建、搜索引擎优化、托管以及中小型企业的营销和安全。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Sellix
sellix.io
Sellix 是在线销售数字产品的最简单方式。在几分钟内即可销售软件、按需服务和会员资格。
2Checkout
2checkout.com
随时随地在线接受付款。 2Checkout.com 是一项在线支付处理服务，可帮助您接受信用卡、PayPal 和借记卡。
Sellpass
auth.sellpass.io
以 0% 的费用销售数字产品。 Sellpass 是一个用于启动、运营和发展数字业务的一体化平台——从软件到社区以及其他一切。
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy 是一款用于运行 SaaS 业务的一体化平台。付款、订阅、全球税务合规、欺诈预防、多货币支持、失败付款恢复、PayPal 集成等。我们让您的软件业务运营变得轻松简单。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
Pepperi
pepperi.com
辣椒|统一 B2B 商务平台和移动销售应用程序
SendOwl
sendowl.com
SendOwl 让您可以轻松地通过博客、社交媒体或任何可以粘贴链接的地方直接向受众销售数字产品
PayKickstart
paykickstart.com
收入增长和联盟平台 PayKickstart 是市场上最完整的结帐、定期计费、联盟管理和保留解决方案，具有全球功能。它就像您的会计、产品/开发和营销团队的延伸。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌销售数字解决方案的最简单方法。 Vendasta 是一个白标平台，面向为中小型企业提供数字解决方案的公司。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
Shift4Shop
shift4shop.com
什么是电子商务软件？以及如何选择合适的电子商务软件来建立您的在线业务并推出成功的网站
Sellfy
sellfy.com
轻松销售您的产品。 为创作者提供易于使用的电子商务。销售商品或数字产品——全部从一个地方开始。
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud 是专为电子商务构建的运输、退货和 CRM 套件。
Envoice
envoice.eu
从购买发票和收据中提取数据最终是自动化的。我们为中小型企业和实践提供完整的费用报告和采购管理解决方案。项目被准确记录并顺利发布到您的会计软件。
Volusion
volusion.com
通过我们屡获殊荣的电子商务软件的 14 天免费试用来创建您的在线商店。显示销量是其他托管购物车的 4 倍！
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 提供您可以信赖的 B2C 和 B2B 电子商务、订单管理、个性化和销售点统一商务解决方案。
Shoplazza
shoplazza.com
Shoplazza 是一个屡获殊荣的电子商务平台，为各种类型和规模的电子商务企业提供简单的网站构建器，以启动、营销和管理其在线商店。
EasyStore
easystore.co
各种规模的品牌都可以通过 EasyStore 在店内和网上拓展业务。
Fygaro
fygaro.com
开始网上销售！数千家企业（从中小型企业和企业家到跨国企业）使用 Fygaro 在线销售和管理其业务。
Elastic Path
elasticpath.com
释放可组合商务的力量——无需复杂的集成或长时间的实施。 Elastic Path 提供商务团队应对当今最严峻挑战所需的速度和灵活性。
WebSell
websell.io
WebSell 是一个直接连接到销售点 (POS) 系统的电子商务平台。我们使用现有 POR/ERP 系统中的数据，并用其为在线商店提供支持。店内系统和在线网络商店之间的电子商务集成是我们最擅长的。
Storeino
storeino.com
Storeino是一个SaaS在线商店专业平台，有了它，您今天就可以获得全选项平台的终极体验，从几分钟内创建在线商店，提供多种主题、应用程序和更多其他服务选项，到移动购物应用程序体验当您订阅平台服务时您将获得。 Storeino 提供了一个强大的应用程序市场，您可以使用它来提高转化率并实现业务自动化，同时还提供另一个服务市场，您可以在其中找到许多解决方案，例如全球运输公司的整合、服务提供商的整合（媒体购买机构、呼叫中心......等）
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks 确保市场上最快的 B2B 电子商务实现价值。我们致力于通过 StockPort™ 引擎实现客户成功、低代码/无代码简单性以及统一数据完整性，为您提供致力于助您成功的电子商务合作伙伴。
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud 是一个 B2B 电子商务平台，通过为零售商、经销商和批发客户提供面对面和在线的无缝、全渠道购买体验，帮助制造商、品牌和分销商发展批发业务。
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer 是一个可组合的电子商务 API，支持任意数量的本地或国际市场，可以支持任何前端的交易，并使开发人员更容易定制自己的结账体验。
Builderfly
builderfly.com
使用 Builderfly - 顶级电子商务平台开始在线销售并发展您的业务。 Builderfly 帮助您建立、营销和发展您的业务。立即注册！
Zegashop
zegashop.com
Zegashop 是一个电子商务平台，通过它您无需代码知识即可创建在线商店。在线商店有助于商业品牌塑造和销售自动化。 Zegashop 提供 SEO、网站分析、内容管理、关键词研究和竞争对手研究等工具。借助此工具包，您有机会组织在线销售并扩大业务规模。您有机会免费使用它 15 天，在此期间所有功能都可用。我们将提供指南并对相关员工进行 CMS 培训。提供 24/7 支持，您可以通过 Zegashop 实时聊天联系支持人员。
Turis
turis.app
获得一个可自动处理订单的批发网上商店，以便您可以专注于您的业务。用户友好的店面、零售商管理、高级价目表超过 4,000 个集成，可自动化和优化您的批发订单。从今天开始优化！
Traede
traede.com
Traede 在单一平台上处理批发流程的各个方面，包括管理产品、跟踪客户以及创建和处理订单。此外，iPad 应用程序可让您的销售代理随时随地进行销售，私人网上商店允许零售商和分销商 24/7 以任何货币购买您的产品。
Shopiroller
shopiroller.com
面向中小企业和个人的全渠道电子商务基础设施 Sell Anywhere Shopiroller 让您能够通过互联网和世界各地轻松向任何地方的任何人销售产品。付款解决方案 通过随时可用的付款提供商接受信用卡和其他流行的付款方式。开发者 Freedom 多功能电子商务平台，具有商务 API，可提供超快速、动态和个性化的购物体验。
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling 是一个基于 Saas 的电子商务平台，提供免费设置的在线电子商务商店。它是一个功能丰富的电子商务平台，并提供高水平的安全性。您只需 10 分钟即可使用 Quick eSelling 电子商务商店构建器免费启动您的电子商务网站和应用程序。此外，如果您有广泛的要求，您可以转向付费计划。
Oode
oode.com
Oode 是一款一体化业务管理平台，可帮助服务提供商管理从预订到付款的所有事务。
HeadQ
headq.io
HeadQ 为您的客户提供无摩擦的购买体验，让他们配置产品、获取报价并直接从您的网站结账。
DG1
dg1.com
基于 20 年定制数字系统开发经验，我们创建了 All-In-One 系统来促进中小企业的发展。 DG1 在单一环境中提供 6 个垂直行业的企业功能，易于任何类型的中小企业使用。具有 CMS 的 Web 系统、具有高级功能的电子商务系统、预订系统、多渠道交互系统、外拨活动和营销自动化、Android 移动应用程序和完整的大数据系统。一切都专注于数字增长和无障碍数字化。
Contentder
contentder.com
使用 Contentder 免费网站构建器，使用拖放和数字营销工具创建精美的网站、电子商务商店、博客和新闻门户。
29 Next
29next.com
29 Next 是用于 DTC 绩效营销的电子商务平台，使品牌能够快速推出新产品、优化营销活动并管理规模增长。 29 Next 的独特功能支持完全定制的营销路径、结帐和售后自动化，以最大限度地提高营销投资回报率和客户终身价值。
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty 是一个平台，您可以通过智能手机在几分钟内创建和管理自己的在线商店
Shopamine
shopamine.com
Shopamine 是一种 SaaS B2C + B2B 电子商务解决方案，可帮助企业管理目录、订单、客户、价目表、用户、付款条件等。 Shopamine 使您能够： ● 从多个来源构建库存并通过单一平台对其进行有效管理； ● 为您的内容、项目和价格设置复杂的条件和用户级访问权限； ● 通过在线收集订单、报价、线索和请求进行自动销售。
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk) 为中小型企业提供屡获殊荣的 SaaS 电子商务解决方案，集易用性、灵活性和经济性于一体。订阅包括所有功能、升级和免费的英国在线技术支持。还提供一系列设计和搜索引擎优化 (SEO) 服务来建立和管理成功的在线商店。
MarketTime
markettime.com
MarketTime 通过强大的后台管理系统、强大的销售支持工具、全面的报告和分析以及高度可配置的 B2B 电子商务解决方案帮助销售机构和品牌简化业务。借助 MarketTime，用户可以通过单一平台简化批发订单编写和交付流程、跟踪佣金并管理业务。
Unizap
unizap.ai
Unizap（以前称为 ndhgo）是一款功能强大的电子商务网站构建器，旨在使任何业务在线化。您的一体化电子商务解决方案。智能库存、编目、运输集成、360 度营销、支付、分析和出色的客户支持。 Unizap 的 eVikaas 是作为卖方推动者开始集成数字商务开放网络 (ONDC) 的早期平台之一。我们为能够无缝地引入卖家并将他们与全国数百万买家联系起来而感到自豪。从目录上传到订单履行，我们确保提供无忧的体验。通过 eVikaas 计划，卖家可以在注册后 24 小时内开始在 ONDC 网络上进行销售。要免费建立您自己的电子商务网站，请访问 unizap.ai 或联系我们：welcome@uni...
Comecero
comecero.com
Comecero是由一支从事电子商务行业超过15年的团队创建的。 在此期间，我们与世界各地的数十个商业系统和数千家企业合作。 基于这一经验，我们建立了 Comecero。我们相信 Comecero 提供的解决方案将使您能够快速开发和维护根据您的具体规格量身定制的极其强大的电子商务应用程序。
Aasaan
aasaan.app
Aasaan 是一个零代码平台，使中小企业能够使用我们的无头店面构建器和 API 驱动的商务平台，快速、轻松地直观地构建闪电般快速的现代购物体验。该平台通过提供零开发时间的端到端基础设施来降低商家的购物体验风险。Aasaan 的使命是让中小企业能够利用一流的技术快速、轻松地打造卓越的购物体验。
Aleran Software
aleran.com
增加收入|节省时间 |省钱...并使复杂的销售在所有销售渠道上变得更简单、更快、更有效。从您的网站，到您自己的销售团队，再到您的分销合作伙伴，Aleran 的销售加速平台为您提供管理和发展每个销售渠道所需的控制。
Acenda
acenda.com
Acenda 是一个云电子商务平台，使制造商、分销商和垂直零售商能够构建网上商店、将产品连接到多个销售渠道、控制和同步库存、管理和履行订单、访问详细报告、运行实验，并最终提高转化率。
Siteglide
siteglide.com
Siteglide 是一个数字体验平台 (DXP)，可帮助数字机构构建和管理用户至上的体验，例如在线课程、市场、会员网站和客户门户。
Shopaccino
shopaccino.com
用户友好的电子商务软件平台与移动应用程序。商家可以创建自己的网站并向 B2C 和 B2B（两者）客户销售产品。 API 与所有主要支付网关和运输公司集成。拥有营销工具，例如：自动邮寄放弃订单、吸引客户的奖励积分系统、持久购物车、基于客户位置的自动货币等。
Ecomchain
ecomchain.com
eComchain 是托管在 AWS 上的基于云的电子商务平台。其独特的产品是 B2B2C 模式，这是针对各个垂直业务领域的制造商、分销商/经销商和最终消费者的首创。借助 eComchain，制造商可以联系 eComchain 的 B2B 电子商务平台上的经销商和分销商网络。这些经销商和分销商网络反过来可以通过制造商托管的同一 eComchain 平台上的品牌专业网站接触最终消费者。
ChannelSight
channelsight.com
适用于每种产品、每个旅程、每个 KPI 的领先电子商务智能平台。 ChannelSight 与世界上最成功的零售品牌合作，使他们能够最大限度地提高在线销售额。我们的产品（您可以组合使用或作为独立产品使用）包括：Where To Buy 技术、可购物媒体和数字货架。我们的软件使电子商务品牌能够提供卓越的客户体验、收集详细的见解并保持一流的品牌。通过与客户采取“合作第一”的方针，我们专业的品牌绩效团队确保我们共同实现我们的目标。
Twice Commerce
twicecommerce.com
人们消费商品的方式正在发生变化。物质产品的所有权在人们的生活中并没有发挥那么大的作用。与此同时，越来越多的人选择购买二手货而不是新货。为了满足这一新需求，商家需要针对循环消费方式进行优化的软件。 Twice Commerce 是一个帮助企业无摩擦地销售、租赁和转售产品和服务的平台。借助 Twice，企业可以创建符合人们购买产品和服务方式的产品和服务，无论是短期租赁、订阅还是购买。 Twice 还提供现成的电子商务商店和亲自销售的工具。强大的库存和订单管理系统有助于顺利管理商店运营，并确保关键数据保持安全且始终最新。作为符合 PCI 1 级标准的支付提供商，Twice Commerce 可以提供...