WebCatalog
Fygaro

Fygaro

fygaro.com

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Fygaro”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

开始网上销售！数千家企业（从中小型企业和企业家到跨国企业）使用 Fygaro 在线销售和管理其业务。

网站： fygaro.com

免责声明：WebCatalog 与“Fygaro”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Xoxoday

Xoxoday

stores.xoxoday.com

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

Infomaniak Mail

Infomaniak Mail

mail.infomaniak.com

Explara

Explara

explara.com

Hustle Got Real

Hustle Got Real

app.hustlegotreal.com

Fawaterak

Fawaterak

app.fawaterk.com

AccountsPortal

AccountsPortal

go.accountsportal.com

FAX.PLUS

FAX.PLUS

app.fax.plus

readshark

readshark

app.readshark.com

BizBuySell

BizBuySell

bizbuysell.com

LearnWorlds

LearnWorlds

account.learnworlds.com

Kleisteen

Kleisteen

app.claystone.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策