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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
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Shoplazza 是一个屡获殊荣的电子商务平台，为各种类型和规模的电子商务企业提供简单的网站构建器，以启动、营销和管理其在线商店。
网站： shoplazza.com
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