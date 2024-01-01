数据科学和机器学习平台 - 最热门应用

对于寻求在项目中利用机器学习功能的开发人员来说，数据科学和机器学习平台是必不可少的工具。这些平台有助于机器学习算法的构建、部署和监控，使开发人员能够创建有效的业务解决方案。它们将智能算法与数据集成，使用户能够无缝连接数据并开发适合其需求的算法。 这些平台提供了一系列功能，可满足不同专业水平的用户的需求。有些提供预构建的算法和直观的工作流程，具有拖放建模和可视化界面等功能，使技术背景有限的用户可以使用它们。其他人需要更高级的开发和编码技能，但提供更大的灵活性和定制选项。 这些算法的功能涵盖广泛，包括图像识别、自然语言处理、语音识别、推荐系统和其他机器学习功能。这种多功能性使开发人员能够解决不同的用例和业务需求。 数据科学和机器学习平台的主要优势之一是它们能够使机器学习民主化，使没有广泛数据科学技能的用户能够利用人工智能的力量。这些平台的运行方式类似于平台即服务 (PaaS)，但具有专门的机器学习功能，为用户提供开发和部署 AI 解决方案的机会，而无需从头开始构建一切。 要被归类为数据科学和机器学习平台，产品必须满足特定标准： * 数据连接：平台应为开发人员提供将数据连接到机器学习算法的机制，促进学习和适应过程。 * 算法创建：用户应该能够在平台内创建自己的机器学习算法。此外，该平台还可以为新手用户或常见用例提供预构建的算法。 * 部署可扩展性：该平台应提供大规模部署人工智能解决方案的能力，使用户能够在生产环境中高效地实施其模型。 通过满足这些标准，数据科学和机器学习平台使开发人员能够在其项目中利用机器学习和人工智能的潜力，无论他们的专业知识水平如何。
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Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美国互联网公司，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城。该公司专注于为企业提供云内容管理和文件共享服务。官方客户端和应用程序可用于 Windows、macOS 和多个移动平台。盒子成立于2005年。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Deepnote
deepnote.com
为数据科学家和研究人员管理笔记本。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云提供一整套可靠、安全的云计算工具和产品，帮助您构建云基础设施、多区域数据中心，为您的全球产业赋能。免费试用。
Obviously AI
obviously.ai
运行数据科学的整个过程 - 构建机器学习算法、解释结果和预测结果，只需单击一下即可完成。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解释数据。作为一个团队。 发现新见解、回答更多问题并做出更好的决策。
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch，快如闪电 - 团队可以轻松构建 AI 的平台。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
RunLve
web.runlve.com
Runlve 处于人工智能革命的中心。 Runlve 提供数据科学工具、MLOps 以及数据和模型管理，为我们的客户和社区提供 AI 功能，以推动他们的项目向前发展。
Hex
hex.tech
Hex 是一个用于数据科学和分析的现代数据平台。协作笔记本、精美的数据应用程序和企业级安全性。
mindsdb
mindsdb.com
数据库中的 NLP。 只需几行 SQL 即可将 OpenAI 的 GPT 和 Hugging Face 模型的强大功能应用于数据库中的文本数据
Landing AI
landing.ai
计算机视觉变得超级简单。 在几分钟内创建并部署您的计算机视觉系统。无需复杂的编程或人工智能经验。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是领先的全栈人工智能、法学硕士和计算机视觉生产平台，用于对非结构化图像、视频、文本和音频数据进行建模。
Akkio
akkio.com
分析师的预测人工智能。 通过快速洞察和轻松预测，为您的运营带来竞争优势。无需编码。
Kili Technology
kili-technology.com
简单快速的注释工具可扩展您的机器学习项目。
Dataiku
dataiku.com
Dataiku是一家人工智能（AI）和机器学习公司，成立于2013年。2019年12月，Dataiku宣布Alphabet Inc.资助的后期成长风险投资基金CapitalG作为投资者加入Dataiku，并宣布获得独角兽地位，估值14亿美元。 Dataiku 目前在纽约、巴黎、伦敦、慕尼黑、悉尼、新加坡和迪拜设有办事处，在全球拥有 500 多名员工。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受数据科学家喜爱，由 IT 管理。 用于云中数据科学和机器学习开发、部署和数据管道的一体化解决方案。
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub 是人们创建数据科学项目的地方。使用 DAGsHub 发现、复制并为您喜爱的数据科学项目做出贡献。
Qlik
qlik.com
Qlik® 帮助您使用数据解决问题、实现新目标并满足关键业务需求。一切都从这里开始。与支持您的人工智能战略的数据集成和分析解决方案行业领导者合作。
V7
v7labs.com
企业培训数据的完整基础设施，涵盖标签、工作流程、数据集和循环中的人员。
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow 是一个用于机器学习和人工智能的免费开源软件库。它可用于一系列任务，但特别关注深度神经网络的训练和推理。它是由 Google Brain 团队开发的，供 Google 内部研究和生产使用。
Chooch
chooch.ai
Chooch 的计算机视觉解决方案可帮助企业自动对其视频和图像数据进行视觉审查，以检测和理解最细微的视觉元素的重要性 - 所有这些都是实时提供可操作的见解以推动业务决策。
Sensetime
sensetime.com
致力于发展创新人工智能技术，为经济、社会和人类发展做出积极贡献。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智能反馈循环的训练数据平台。我们的技术帮助人工智能优先的组织开发计算机视觉人工智能，以在其数据管道中实现自动化。我们的 saas 平台为 ML 科学家解决了挑战，他们需要以安全的方式更快、更方便、迭代地访问训练数据，以训练他们的计算机视觉/非结构化数据 AI 模型。我们努力以“实现它”的态度提供服务。 我们的重点行业包括医疗保健、自动驾驶汽车、智慧城市、零售和制造业。
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer 是一款用于开发和部署机器学习模型的强大软件工具。它提供了一个用户友好的界面，允许用户构建、训练和评估神经网络，而无需广泛的编程知识。凭借广泛的功能和算法，Neural Designer 简化了从数据预处理到模型优化的整个机器学习工作流程。此外，它还支持各种数据类型，包括数字、分类和文本，使其在各个领域具有通用性。此外，Neural Designer 还提供自动模型选择和超参数优化，使用户能够轻松找到最适合其数据的模型。最后，其直观的可视化和全面的报告有助于解释和理解模型的性能。无论您是初学者还是经验丰富的数据科学家，Neural Designer 都可以加速准确...
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 现在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智能生命周期的人机交互人工智能解决方案的全球领导者。 不再为了效率而牺牲质量。 了解有关 Accelerated Annotation 的更多信息，这是一款新的 Vision AI 产品，它将 CloudFactory 一流的员工队伍与行业领先的 AI 辅助标记技术相结合，生成高质量标记数据的速度比手动标记快 5 倍。 Hasty 平台提供从原始图像和视频到生产就绪模型所需的一切。
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer是全球领先的矿机共享服务平台，为用户提供全方位的加密货币挖矿和云托管解决方案。它是世界上第一个为最小的 1 TH 提供真正计算能力的平台。
DataCanvas
datacanvas.com
北京泽云科技有限公司（DataCanvas）成立于2013年，专注于自动化数据科学平台的持续开发和建设，专注于为数据科学家和人工智能从业者提供整套开发平台，并提供全面的配套服务助力政府和企业智能化升级转型。 DataCanvas是一家中国公司自主研发的。 DataCanvas依托国内外领先的数据科学平台，为政府、金融、航空、制造、交通、教育、房地产、互联网等行业客户提供实时、敏捷的AI能力建设。 通过DataCanvas平台，可以提供自动机器学习分析和实时计算能力，帮助业务分析师和数据科学家快速协作开发，实现自动模型创建、管理和应用支持。 以科技创新、人工智能等前沿技术和解决方案为客户业务...
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition 专注于使用先进的人工智能来自动执行复杂的数据输入。 PaperEntry AI 是我们的无边界人工智能技术，可简化海关及其他领域的复杂文件，包括商业发票、装箱单、PGA 等。 PaperEntry AI 具有复杂的、可训练的 AI 引擎，结合了 OCR、自然语言处理、计算机视觉和深度学习 AI 建模。 将我们的技术无缝集成到您公司的现有系统中。易于使用的界面和工作流程直接连接到您现有的 TMS，消除任何学习曲线。我们还提供用于文档自动化的 API，确保满足任何数据输入需求的可配置性。 亲自体验一下吧！联系我们，让我们的团队演示下一代数据输入自动化。安排演示，...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是领先的开源生成式 AI 和机器学习平台提供商，其使命是实现 AI 民主化。它将 30 位 Kaggle 大师的技术实力提炼成简单的 AI 云产品，用于生成 AI 和机器学习，解决强大的问题。客户、社区和合作伙伴是 H2O.ai 的战略投资者，致力于构建利用 AI 造福人类的长期愿景。 H2O.ai 的分布式 ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和 Document AI 人工智能引擎已经改变了超过 20,000 个全球组织以及超过一半的财富 500 强和家喻户晓的品牌，包括 AT&T、澳大利亚联邦银行、PayPal、Chi...
Kleene
kleene.ai
通过基于可靠的跨部门数据的人工智能建议，使您的企业决策者能够做出更好、更快的决策。 Kleene 是唯一可以组织所有数据的端到端平台。借助 Kleene 的决策智能平台，快速获得竞争优势和数据驱动的业务增长。
Encord
encord.com
更快地构建更好的模型所需的所有工具 Encord 是面向高级计算机视觉团队的领先数据平台：简化标签和 RLHF 工作流程、观察和评估模型以及管理和整理数据，以更快地实现生产 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最后，为企业打造的解决方案 借助 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 定制功能，我们提供企业级解决方案，让您能够塑造 AI 的身份和消息传递，以满足您的业务需求。
Pecan
pecan.ai
Pecan 的预测分析软件专为产生影响而设计。在几天内获得准确、可行的预测并释放 AutoML 的力量。
Infoveave
infoveave.com
Infoveave® 是一个统一的数据自动化和决策智能平台，它集成了多个来源的数据，以提供智能信息和及时的见解，从而为企业提供制定关键任务决策所需的清晰度。 Infoveave® 的 4 个支柱是 * 见解 - 创建交互式可视化以提供可行的见解。编织引人入胜的叙事，专为影响力而定制 * 分析 - 探索模式以预测结果。使用 What-If、AutoML 和 Python 执行有效的分析 * 自动化 - 设置智能数据管道以简化流程、减少手动任务并增强数据流 * 数据应用程序 - 构建数据驱动的应用程序，支持最后一英里的数据收集。链接到自动化和触发操作
HIRO
hiro.so
Hiro 构建了将 Web3 引入比特币的开发人员工具。 Hiro 的工具套件通过智能合约、数字资产和去中心化应用程序释放了比特币的全部潜力。
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS（OVHcloud 旗下公司）是第一个用于构建、部署和扩展生产级数据应用程序和算法的端到端多云平台。我们将数据工程、数据科学和商业智能统一到一个自动化的集成环境中，以最小的技术复杂性实现更快的价值实现。该平台提供低代码、完全安全的界面，以简化数据访问和处理，并实现数据驱动项目的敏捷性。借助 ForePaaS，客户的交付时间缩短了 10 倍，将项目投入生产只需几周而不是几个月。
Exploratory
exploratory.io
Exploratory 的简单 UI 体验使任何人都可以使用数据科学来快速探索数据、发现更深入的见解并进行有效沟通。
evoML
evoml.ai
evoML 使数据科学家、工程师和业务领导者能够将高效 ML 模型的交付速度从几个月缩短到几周，并提高 ML 代码效率，从而实现更快的运行速度和更高的盈利能力。
Spotfire
spotfire.com
Spotfire® 软件是 Cloud Software Group 的一个业务部门，为数据密集型企业提供强大的自助式分析。 Spotfire 超越了基本的后视仪表板，为数据探索和实时决策提供了单一的可视化分析平台。在点击式无代码数据科学的支持下，Spotfire 甚至允许非开发人员同时分析静态数据和动态数据，从而更快地获得洞察并获得更好的业务成果。 Spotfire 现在是 Cloud Software Group 的一部分。
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI 通过我们获得专利的实用 AI 平台帮助企业在几分钟内构建、启动和管理 AI 应用程序 - 无需数据科学家、预先存在的数据或自定义基础设施。 帮助您的组织获得人工智能驱动的效率，例如降低 ACH 回报率、预测冲销、预测存款量、增加贷款报价等等。 可在 Excel 或 Google Sheets 中工作，或通过 API 来提供当今实用人工智能的力量。
Qualetics
qualetics.com
Qualetics 提供了一个革命性的人工智能平台，让您可以轻松地将数据科学用于您的业务，而不受资源和基础设施的限制。从初创公司到大型企业，各种规模的企业都可以利用 Qualetics 平台来解决复杂的业务问题并推动增长。 Qualetics 与您的产品、系统或流程配合，利用机器学习、NLP、计算机视觉和文本分析等深度人工智能技术来收集数据并处理数据。然后，所有可操作的分析见解都会以简单的方式呈现给您的团队-易于理解的仪表板，提供顶层和微观层面的见解。 Qualetics 不仅可以让您轻松获得正确的数据见解，还可以让您的团队更轻松地理解数据并采取行动。 Qualetics 的人工智能管理...
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon 是一家软件公司，为作业调度、IT 自动化、加速和可扩展性、大数据、分布式计算和应用程序编排提供创新的开源解决方案。 Activeeon 帮助公司实现业务自动化并加速上市，通过工作负载自动化获得竞争优势。 Activeeon 生产可在云端和本地以许可或 SaaS 模式使用的 ProActive 软件。我们的软件通过多语言工作流程来编排应用程序和流程，同时增加计算资源的弹性和可扩展性，从而帮助用户实现其业务目标。最值得注意的是，ProActive 非常适合依赖于本地、混合和多云基础设施的流程。 Activeeon 将两种主要产品商业化： 1) ProActive Workf...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI 和分析引擎（引擎）是一个数据科学和机器学习 (ML) 平台，使每个人（甚至是新手用户）能够在几分钟或几小时（而不是几周或几个月）内以经济实惠的方式构建高性能 ML 应用程序 - 否需要编码。 易于使用的连接工具链提供了您在单个管道中从原始数据到预测和见解所需的一切。手动和重复的机器学习任务是自动化的，引擎的智能功能有助于端到端地指导用户。 可以通过引擎的无代码图形用户界面 (GUI) 或通过 API 和 SDK 来开发和部署 ML 应用程序。因此，无论您是构建一个没有专用数据科学资源的小型试点项目，还是部署大型企业机器学习系统，您都可以为现有团队配备正确的工具...
TeleSign
telesign.com
Telesign 通过连接、保护和捍卫全球领先企业的数字身份，为他们提供 Continuous Trust™。 Telesign 每月验证超过 50 亿个唯一电话号码，代表全球移动用户的一半，并提供对剩余数十亿电话号码的重要洞察。该公司强大的人工智能和广泛的数据科学以速度、准确性和全球影响力的独特组合提供身份。 Telesign 解决方案可防止欺诈、确保通信安全，并通过让公司和客户充满信心地参与来实现数字经济。
Deci AI
deci.ai
Deci 通过使用 AI 构建更好的 AI，使深度学习能够发挥其真正潜力。借助该公司的端到端深度学习加速平台，人工智能开发人员可以为任何环境（包括云、边缘或移动）构建、优化和部署更快、更准确的模型。 借助 Deci 的平台，开发人员可以在任何硬件上将深度学习模型推理性能提高 3 倍至 15 倍，同时仍然保持准确性。这直接转化为有限硬件上的新用例，大大缩短了开发周期，并将计算成本降低了高达 80%。 该平台由 Deci 的自动神经架构构建 (AutoNAC) 技术提供支持，这是一种算法优化引擎，可以最大限度地利用任何硬件。 AutoNAC 引擎包含一个神经架构搜索 (NAS) 组件，该组件可...
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI 是一个无代码人工智能平台，可帮助数据科学家、领域专家和业务利益相关者无缝设计和部署人工智能解决方案。 Decanter AI 通过直观的界面为企业提供世界一流的机器学习技术，使企业能够通过快速构建、测试和部署高度准确的机器学习模型，使用人工智能驱动的方法解决业务挑战。
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai的使命是成为企业的人工智能技术合作伙伴。 其产品AlgForce Copilot创建了“AIGC+Data Insight”解决方案。利用生成式AI和低代码引擎，辅助企业非技术人员使用自然语言查询数据库。AI自动进行语义理解、洞察路径规划和自动编程，生成专家级数据洞察，辅助业务决策几秒钟之内。 AlgForce Copilot作为所有非技术人员的24/7数据洞察AI“外脑”，旨在实现数据访问民主化，赋能企业打造数据驱动的增长飞轮！
Accern
accern.com
Accern 是领先的 NLP 公司，致力于帮助企业开发特定行业的解决方案。该公司提供专为多个行业量身定制的综合 NLP 平台、模型、数据和聊天，加快了金融服务、政府等领域领先组织的价值实现时间。凭借简化的无代码工作流程，辅以预构建的分类法、50,000 多个分类模型以及对数十亿行公共数据的访问，Accern 正在彻底改变全球员工队伍的运营效率。 Accern 的卓越成就使其在 Gartner® 2023 年数据科学、机器学习和银行业新兴技术炒作周期™ 中获得显着地位，并被 Fast Company 认可为科技领域的下一个大事件之一。 Accern 受到 Capgemini、UniCredi...
4Paradigm
en.4paradigm.com
第四范式是企业人工智能的行业先行者和领导者，也是中国以平台为中心的决策人工智能市场的最大参与者。公司提供端到端的企业级人工智能解决方案，服务行业包括但不限于金融、零售、制造、能源电力、电信、医疗等。 第四范式自成立以来就备受资本市场关注。股东包括红杉中国、博裕资本、春华资本等明星金融投资机构；国家制造业转型基金、国家开发银行、国信等国有投资平台；以及各大国有银行、思科、中国三峡等金融及TMT企业。能源电力行业战略投资机构。 凭借深厚的技术积累和成熟的产品能力，第四范式： ——以平台为中心的人工智能决策市场中国排名第一（来源：中洞咨询） ——2018年以来中国机器学习平台市场份额排名第一（来...
Zerve
zerve.ai
数据科学和人工智能开发环境，专为代码优先数据团队构建。将原型无缝转换为软件，准备好自行部署或移交给工程团队进行部署。
UbiOps
ubiops.com
将您的本地分析脚本转变为强大的数据驱动应用程序！ UbiOps 是一个易于使用的部署和服务层，适用于您的数据科学、人工智能和机器学习代码。它将您的 Python 和 R 模型和脚本转换为实时 Web 服务，使您可以随时随地使用它们。从简单的数据处理功能到复杂的机器学习 (ML) 和 AI 管道。借助 UbiOps，您可以轻松地在您自己的应用程序、网站或数据/IT 基础设施内运行它们。无需担心安全性、可靠性或可扩展性。 UbiOps 显着降低了开发成本，提高了数据科学团队的生产力并缩短了上市时间。 UbiOps 可以用作软件即服务 (SaaS) 或安装在您自己的（云）环境中。您可以从我们的...
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra 是一个自助服务平台，供 ML 工程师根据原始事件数据定义实时管道。插入您的事件流，声明您的转换，并立即在线和离线提供功能。无需重新实施——无需管理基础设施 增长团队使用 Sumatra 通过为每个用户提供个性化体验来优化转化。 - 人工智能驱动的受众放大 - 漏斗每个阶段的个性化 - 优化转换速度比 A/B 测试快 3 倍
Qwak
qwak.com
Qwak 是一个完全托管、可访问且可靠的 AI 平台，允许 AI 从业者转换和存储数据，构建、训练和部署其 AI 应用程序，然后监控整个管道，所有这些都在一个平台上进行。 Qwak 的即用即付定价模式让您可以轻松地大规模交付成果。
HyperSense
hypersense.subex.com
HyperSense AI 是作为云原生、基于微服务的容器化解决方案构建的，并通过持续滚动更新支持 CI/CD。这确保了敏捷性、可扩展性和弹性。它基于最好和最新的技术而构建，并且可扩展以满足 5G 和数字现实的期望。
Gurobi
gurobi.com
Gurobi 生产世界上最快、最强大的数学优化求解器 – Gurobi Optimizer – 40 多个不同行业的领先全球公司使用它来快速解决复杂的现实问题并做出自动化决策，以优化其效率和盈利能力。 作为数学优化软件的市场领导者，我们的目标不仅是提供最好的求解器，而且还提供最好的支持——以便公司能够充分利用数学优化的力量（单独或与机器等其他人工智能技术相结合）学习）来推动最佳的业务决策和结果。 Gurobi 成立于 2008 年，业务遍及美国、欧洲和亚洲，在全球拥有超过 2,500 家客户，其中包括 SAP。法航、Uber 和国家橄榄球联盟 (NFL)。
Graphext
graphext.com
Graphext 是一种先进的分析解决方案，可帮助企业根据数据做出更好的决策。我们捕获他们的数据，丰富数据并提供强大的可视化界面，以找到有关他们的客户、市场和产品的可行见解。