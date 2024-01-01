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Incorta 的开放数据交付平台简化了对来自多个复杂企业系统的数据的访问，以释放组织数据的全部价值，使其易于分析。在 GV、Kleiner Perkins、M12、Prysm Capital、Telstra Ventures 和 Sorenson Capital 的支持下，Incorta 帮助最具前瞻性的公司应对最严峻的数据挑战，从中端市场的创新者到财富 1000 强行业的领导者，如 Broadcom、Comcast、和快门。欲了解更多信息，请访问 www.incorta.com。

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