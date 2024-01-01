替代项 - Incorta

Arena Calibrate

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Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ...