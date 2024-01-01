替代项 - Incorta
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美国互联网公司，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城。该公司专注于为企业提供云内容管理和文件共享服务。官方客户端和应用程序可用于 Windows、macOS 和多个移动平台。盒子成立于2005年。
Tableau
tableau.com
Tableau（法语，字面意思是“小桌子”，也用来表示“图片”；复数为“tableaux”，或者很少用“tableaus”）可以指：
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Looker
looker.com
Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。
Deepnote
deepnote.com
为数据科学家和研究人员管理笔记本。
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Grow
grow.com
商业智能软件可以释放您迫切需要的洞察力，以推动业务增长和转型。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云提供一整套可靠、安全的云计算工具和产品，帮助您构建云基础设施、多区域数据中心，为您的全球产业赋能。免费试用。
Obviously AI
obviously.ai
运行数据科学的整个过程 - 构建机器学习算法、解释结果和预测结果，只需单击一下即可完成。
Metabase
metabase.com
在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。
Domo
domo.com
Domo, Inc. 是一家云软件公司，总部位于美国犹他州亚美利加福克。它专注于商业智能工具和数据可视化。
Sisense
sisense.com
Sisense 的商业智能软件是复杂数据 BI 领域的行业领导者 - 轻松准备、分析和探索来自多个来源的不断增长的数据。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解释数据。作为一个团队。 发现新见解、回答更多问题并做出更好的决策。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是一个协作数据平台，将 SQL、R、Python 和可视化分析结合在一个地方。更快地连接、分析和共享。
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch，快如闪电 - 团队可以轻松构建 AI 的平台。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
InsightBase
insightbase.ai
使用 AI 与您的数据库聊天。 用自然语言提出问题并在几秒钟内获得答案。不再有 SQL 查询，不再有数据科学。
RunLve
web.runlve.com
Runlve 处于人工智能革命的中心。 Runlve 提供数据科学工具、MLOps 以及数据和模型管理，为我们的客户和社区提供 AI 功能，以推动他们的项目向前发展。
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio 是一个在线仪表板平台，用于为您的团队或客户构建强大的实时业务仪表板。
mindsdb
mindsdb.com
数据库中的 NLP。 只需几行 SQL 即可将 OpenAI 的 GPT 和 Hugging Face 模型的强大功能应用于数据库中的文本数据
Hex
hex.tech
Hex 是一个用于数据科学和分析的现代数据平台。协作笔记本、精美的数据应用程序和企业级安全性。
Landing AI
landing.ai
计算机视觉变得超级简单。 在几分钟内创建并部署您的计算机视觉系统。无需复杂的编程或人工智能经验。
GoodData
gooddata.com
GoodData 是一个嵌入式 BI 和分析平台，可提供快速、可靠且易于使用的分析。专为所有业务用户而设计。
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
Cube
cubeanywhere.com
管理业务所需的洞察力！通过实时项目成本、时间和费用，管理您的项目、任务和客户变得轻而易举。获取团队成员、项目、客户和公司级别的丰富交互式图表。我们知道您的业务并非在办公室前门开始或结束。您所在的地方就是您的业务！并且您可以随时随地访问 Cube。您可以通过笔记本电脑上的简单网络浏览器或使用本机应用程序在 iPhone、iPad 或 Android 上访问 Cube。
Chartio
chartio.com
Chartio 基于云的商业智能和分析解决方案使每个人都可以分析其业务应用程序中的数据。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是领先的全栈人工智能、法学硕士和计算机视觉生产平台，用于对非结构化图像、视频、文本和音频数据进行建模。
Akkio
akkio.com
分析师的预测人工智能。 通过快速洞察和轻松预测，为您的运营带来竞争优势。无需编码。
Mineo
mineo.app
将 Python Notebook 转换为数据应用程序。 Mineo 是一个基于 Python 增强笔记本探索数据、构建和部署数据应用程序的平台。
Kili Technology
kili-technology.com
简单快速的注释工具可扩展您的机器学习项目。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy 的业务分析和移动平台可帮助企业构建和部署分析和移动应用程序以实现业务转型。
Dataiku
dataiku.com
Dataiku是一家人工智能（AI）和机器学习公司，成立于2013年。2019年12月，Dataiku宣布Alphabet Inc.资助的后期成长风险投资基金CapitalG作为投资者加入Dataiku，并宣布获得独角兽地位，估值14亿美元。 Dataiku 目前在纽约、巴黎、伦敦、慕尼黑、悉尼、新加坡和迪拜设有办事处，在全球拥有 500 多名员工。
Nugit
nugit.co
Nugit 是一个自动化的数据讲故事平台，它超越了仪表板，帮助人们筛选大量复杂的数据，以找到其中的见解和机会。 Nugit 能够通过大规模的数据讲故事来提供这些见解，因此能够立即被理解。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受数据科学家喜爱，由 IT 管理。 用于云中数据科学和机器学习开发、部署和数据管道的一体化解决方案。
Trevor.io
trevor.io
有一种更好的方法来处理数据。 Trevor 使您的整个团队能够从数据库中获取答案，即使他们不懂 SQL。
Qlik
qlik.com
Qlik® 帮助您使用数据解决问题、实现新目标并满足关键业务需求。一切都从这里开始。与支持您的人工智能战略的数据集成和分析解决方案行业领导者合作。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 提供领先的分析云平台。我们使每个人都能通过人工智能驱动的分析自动化发现具有高影响力的见解。
Draxlr
draxlr.com
Draxlr 是一款产品，可让您在 SQL 数据库（Postgres、MySQL、MariaDB、MS SQL、PlanetScale、YugabyteDB、CockroachDB、Amazon Redshift、BigQuery 和 Snowflake）上构建仪表板并设置警报。
Holistics
holistics.io
整体性允许每个人回答自己的数据问题，而无需打扰技术团队。对于业务和数据团队来说，不再有“请求队列受挫”的情况。
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub 是人们创建数据科学项目的地方。使用 DAGsHub 发现、复制并为您喜爱的数据科学项目做出贡献。
Cascade
cascade.io
Cascade 是第一个为团队构建的高级分析工具，允许分析师将大型数据集转换为自定义的预测性见解，并轻松分享他们的发现。
Vertify
vertify.com
基于所有三个关键收入团队（销售、营销和客户成功）都应通过流程和技术保持一致的理念，Vertify 提供了业务自动化软件，可以轻松同步、清理和管理现有收入技术堆栈中的客户数据。 - 识别团队之间的瓶颈 - 统一客户旅程和团队生产力 - 释放新的收入潜力 - 最大化现有 RevTech 投资回报率 - 更快地响应客户 - 获得更好的洞察、更顺畅的销售线索和客户管理以及更好的营销活动 - 扩展运营以更快地取得成果协调和集成您的销售、营销和客户成功系统意味着每个人都可以使用相同的数据进行协作。您究竟为什么想要拥有脱节的应用程序和流程？您和您的客户应该得到更好的服务。您应该获得可操作的数据，为团队提供方...
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B2B 创收的第一站也是唯一一站 您的团队吸引买家、帮助卖家做好准备、量化价值和持续优化绩效所需的一切。一个模块化平台——大规模实现可预测的收入增长。
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Chooch 的计算机视觉解决方案可帮助企业自动对其视频和图像数据进行视觉审查，以检测和理解最细微的视觉元素的重要性 - 所有这些都是实时提供可操作的见解以推动业务决策。
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企业培训数据的完整基础设施，涵盖标签、工作流程、数据集和循环中的人员。
Avora
avora.com
Avora AutoML 通过异常检测和根本原因分析减少了发现业务指标变化原因的时间（以秒为单位）。
Sensetime
sensetime.com
致力于发展创新人工智能技术，为经济、社会和人类发展做出积极贡献。