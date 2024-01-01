Certinia（以前称为 FinancialForce）提供了一个服务即业务平台，该平台支持并连接服务运营的各个方面，从服务评估和交付到客户成功管理以及财务规划和会计。该公司的专业服务自动化 (PSA)、客户成功和 ERP 解决方案在 Salesforce 领先的云平台上交付，提供了运行互联服务业务、智能交付和实现业务敏捷性的能力。 Certinia 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在世界各地设有办事处，并得到了 Haveli Investments、General Atlantic 和 Salesforce Ventures 的支持。欲了解更多信息，请访问 www.certinia.com。

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