自动拨号软件 - 最热门应用
自动拨号器软件通过拨打列表中的电话号码并与现场代理或预先录制的消息建立连接来运行。这项技术消除了拨打个人号码所涉及的手动工作，使代表能够集中精力改进消息的内容和传递。自动拨号器在销售、医疗保健、教育和酒店等各个领域都很有用。 自动拨号器软件的实施通常涉及计算机、语音调制解调器和活动电话线，但也可以使用基于云的替代方案。虽然某些解决方案要求企业独立采购和管理所需的硬件，但其他解决方案将硬件托管作为其产品包的一部分或通过额外订阅提供。所需的硬件并不总是特定的，因为应用程序可以在计算机或移动电话上运行。
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Dialpad
dialpad.com
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Five9
five9.com
Five9 提供最值得信赖、最可靠的云联络中心，经过验证，可以释放客户智能和见解，使代理和组织能够提供卓越的客户体验。 Five9 - 联络中心即服务 - CCaaS。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Adversus
adversus.io
今天改善外拨电话。我们帮助呼叫中心提高 KPI，做出更好的洞察驱动决策，并更智能地管理联系人。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
PhoneBurner
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通过我们的销售拨号器，Dial 的引导速度提高 4 倍，并最大限度地提高实时对话效果。提高销售代表的工作效率并最大化收入！立即尝试 PhoneBurner！
smrtPhone
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最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
CallTools.com
calltools.com
基于云的呼出和呼入呼叫中心软件开发。
CallFire
callfire.com
利用虚拟电话号码、IVR、语音广播、群发短信服务和强力拨号来拓展您的业务。免费试用 CallFire！
Cloudtalk
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帮助企业与客户建立联系。 CloudTalk 的呼叫中心软件拥有超过 160 个国家/地区的电话号码，可帮助成长中的企业扩展到本地地区之外。
BatchDialer
batchdialer.com
适用于每个企业的电话拨号器。 了解所有可帮助您增加销售额和提高生产力的工具和功能。
Aloware
aloware.com
享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。
Convoso
convoso.com
Convoso 是拥有 20 多个座席的外拨呼叫中心排名第一的预测拨号器。满足您全渠道拨号需求的终极自动拨号器解决方案！
Genesys Cloud
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Genesys Cloud CX 联络中心平台使您的企业能够在整个客户旅程中提供卓越的服务。立即探索出色的 CX。
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Selmo
selmo.io
在社交媒体上组织您的销售并完成更多订单
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基于云的联络中心软件，用于大批量销售和客户服务。客户范围从中小型企业到大型企业客户。其他主要客户行业包括：媒体、安全服务、能源、电信、金融服务、市场研究和筹款。我们的智能工具可帮助您最大限度地提高通话效率并帮助您销售更多产品。 LeadDesk 可以独立使用，也可以与 CRM 系统集成。我们的客户通过高效的呼叫处理、无缝的 VoIP/GSM/PBX 连接、集成的联系人列表、联系人数据管理以及高级监控和报告来提高座席工作效率。 LeadDesk 基于云且高度可扩展。销售组织选择 LeadDesk 是因为它们关闭次数更多、没有停机时间、没有启动成本并且运营成本更低。
Squaretalk
squaretalk.com
通过全球交互式业务通信平台 Squaretalk 增强您的业务能力并为优化通信铺平道路。为我们的客户创建一个智能、统一的平台是我们团队中每个人的目标，虽然 Squaretalk 为商业通信提供了一个互连的生态系统，但我们也可以提供个性化的解决方案。 Axiom 是我们全功能的云 PBX。 Axiom 与一些世界领先的 CRM 集成，为通信中心提供了向全球客户提供个性化服务所需的工具。只需单击一下即可拨打电话，直接从 CRM 管理呼叫流量。在每次通话期间查看来电者详细信息和购买历史记录，记录所有通话并将其链接到您的 CRM。 Axiom 还为管理员提供了广泛的功能，可以实时监控呼叫和座席、向座席...
Voiso
voiso.com
Voiso - 一体化呼叫中心解决方案，旨在充分利用每次客户互动
TCN
tcn.com
全渠道覆盖范围无与伦比的生产力。 TCN Operator 是所有最好的呼叫中心工具的无缝集成的集合。由于 TCN 的无合同承诺，基于云的平台可进行定制，以满足您的所有呼叫中心需求。 TCN 的呼叫中心软件每年支持数十亿次消费者和座席互动。 TCN 成立于 1999 年，将对呼叫中心用户需求的深入了解与价格低廉的交付模式相结合，确保立即获得强大的呼叫中心解决方案。 TCN 允许用户通过最易于使用的呼叫中心软件随时随地联系客户。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一个销售参与平台，可自动执行勘探、电子邮件推广、电话、任务和社交销售。数千个销售团队使用 PersistIQ 查找潜在客户的电子邮件、发送个性化的外展电子邮件、自动跟进以及预订更多会议。 PersistIQ 的销售外展平台包括： * 多渠道外展序列：电子邮件、电话、Linkedin 外展和任务 * 潜在客户挖掘：查找经过验证的电子邮件以构建潜在客户列表 * 呼叫拨号器：在 PersistIQ 内呼叫潜在客户，使用本地电话号码并保存通话* 自动化触发器：根据电子邮件打开、回复和 CRM 数据触发外展活动 * Gmail 扩展：Gmail 内的电子邮件模板、通知、活动和潜在客...
CommPeak
commpeak.com
发现 CommPeak 的力量：您的终极基于云的通信解决方案 在 CommPeak，我们的使命是彻底改变基于云的业务通信，使其比以往更轻松、更经济。我们致力于为像您这样的个人和企业提供优质的产品和服务，推动成功。以下是 CommPeak 脱颖而出，成为满足您通信需求的终极解决方案的原因： 促进销售的云联络中心解决方案 CommPeak 通过我们高度可定制的基于云的联络中心解决方案简化了业务通信。无论您专注于呼入、呼出还是混合呼叫中心，我们的创新工具都旨在满足您独特的业务需求。借助 CommPeak，您可以享受以下优势： 全球覆盖：通过我们的全球 A-Z SIP 终端服务扩大您的覆盖范围，该服务...
Convolo AI
convolo.ai
旨在增加销售的沟通工具可提高入站和出站营销活动的投资回报率： 入站：在 1 分钟内致电每一位新潜在客户 出站：通过致电营销活动吸引更多潜在客户
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint LeadManager 软件是一种基于网络的销售参与和潜在客户管理解决方案，可帮助销售人员在更短的时间内联系并关闭更多潜在客户。销售人员通过电话和对话吸引了 40-60% 的潜在客户，从而超出了他们的配额。 ClickPoint 与多个 B2C 垂直领域的中小型企业和企业客户合作，在实施销售最佳实践以提高潜在客户跟进流程的投资回报率方面拥有丰富的经验。通过第一个接触每一位潜在客户，客户通常会在 30 至 60 天内实现正投资回报率；借助自动潜在客户优先级和多点触控营销推广，转化更多潜在客户变得前所未有的简单。主要功能 • 智能拨号和潜在客户优先级排序 • 销售脚本和引导式...
Teliqon
teliqon.io
云通信高水平服务，提供DID虚拟号码、SIP中继、创建云PBX等业务解决方案。我们提供各种一流的电信工具和服务来增加您的销售额。我们的卓越协助使您在各个阶段都能轻松建立和发展业务。企业可以使用我们的云 PBX 解决方案拓展与客户沟通的新方向。您的员工可以在任何地方进行操作并通过虚拟号码 (DID) 呼叫任何目的地，这使得业务可以在任何时间和地点进行，无需任何额外的硬件或特殊设置。对于 SIP 中继，我们的直接和转接运营商互连的综合网络使我们的客户能够同时获得灵活的定价和卓越的语音质量。适用于任何类型的企业（从小型到大型，需要与任何地区或国家的客户进行安全电话通信）的安全解决方案。
DCDial
dcdial.com
我们基于云的联络中心解决方案可帮助公司通过交互式文本和语音接触数百万客户。我们高度可定制的解决方案拥有直观且用户友好的界面，使我们的客户能够快速且相对轻松地设计和部署复杂的通信策略。我们通过自动化业务流程帮助客户提高生产力、效率和盈利能力：销售和营销、日程安排、公告、付款处理等。总部位于佐治亚州亚特兰大。
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin 是一款基于云的销售沟通工具，可帮助您接触最多 3 倍的潜在客户并达成更多交易。现在了解更多信息。
Nooks
nooks.ai
Nooks 是一款人工智能驱动的虚拟拨号器和虚拟销售平台，可帮助 SDR 团队将对话效率提升 5 倍并大幅提高工作效率。
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse 提供商业通信服务和销售软件解决方案，可在加速销售、潜在客户开发、销售拨号器、联络中心、IntelliBlast 和应答服务等领域为公司提供帮助。请立即联系我们，了解更多信息并销售更多产品！
NeoDove
neodove.com
您唯一需要的电话拨号器和 CRM。 功能齐全的拨号器和电话呼叫 CRM，可提高生产力并促进销售。
ProspectBoss
prospectboss.com
使用 ProspectBoss 的移动配套应用程序随时随地经营您的业务。直接从手机管理联系人、电话、电子邮件、短信、任务和约会，培养您的销售。使用 ProspectBoss 配套应用程序可以： 提高工作效率 - 查看与您的潜在客户相关的即将到来的任务、约会和提醒。保持联系 - 离线时访问联系人、笔记和提醒。完成更多销售 - 随时致电、发送电子邮件、发短信给任何联系人，以保持关注。
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer 是一款基于云的托管电源拨号器，具有现代、移动友好的用户界面。有了 DandyDialer，您无需在任何地方安装任何软件。您只需要一个 SIP / VoIP 中继提供商的帐户，剩下的就由我们来处理。
Megacall
megacall.uk
对于任何不想浪费宝贵时间拨打可能被视为死胡同或无人接听的呼叫的呼叫中心来说，拨号器是最佳解决方案。
TalkChief
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Talkchief 是满足您团队所有通信需求的终极解决方案。借助 Talkchief，您可以在一个强大且直观的平台上轻松管理团队的所有聊天、视频通话和文件共享。无论您是在项目上进行协作、召开虚拟会议，还是只是需要快速共享文件，Talkchief 都能满足您的需求。告别同时使用多个通信应用程序，迎接精简、轻松的团队合作。借助 Talkchief，您可以享受一系列旨在使您的团队沟通无缝且高效的功能。从高清视频和音频通话到实时聊天、屏幕共享和文件存储，一切都触手可及。此外，凭借跨设备兼容性，您可以从任何地方访问您的对话和文件，无论您是在台式机、笔记本电脑还是移动设备上。因此，无论您身在何处，都可以保...
FreJun
frejun.com
FreJun 是一个云电话平台，可自动执行您的商务呼叫。用户可以使用唯一的虚拟号码拨打外线业务电话，并使用同一号码接听来电。通过虚拟号码拨打的电话可以被记录并与任何工作流程工具（例如 CRM 和 ATS）集成。生成详细的呼叫分析和人工智能见解以提高团队绩效。 FreJun 还提供了独特的自动呼叫功能（自动拨号器），用户可以自动呼叫号码列表。通过将 FreJun 与工作流程工具结合使用，整个联系系统可以在 5-10 分钟内实现自动化。