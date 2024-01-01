The Bucket

The Bucket

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Вебсайт: poki.com

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У Bucket ви граєте за таємничу літаючу рибу, яка носить білок у відрі. Від вас залежить, як безпечно пройти крізь печери й ухилятися від перешкод, щоб утриматися на воді й уберегти відро від падіння. Ця класична флеш-гра тепер знову в HTML 5, тому ви можете грати в неї, коли забажаєте! Чи зможете ви безпечно доставити всіх білок до місця призначення?

Вебсайт: poki.com

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