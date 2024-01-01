У Bucket ви граєте за таємничу літаючу рибу, яка носить білок у відрі. Від вас залежить, як безпечно пройти крізь печери й ухилятися від перешкод, щоб утриматися на воді й уберегти відро від падіння. Ця класична флеш-гра тепер знову в HTML 5, тому ви можете грати в неї, коли забажаєте! Чи зможете ви безпечно доставити всіх білок до місця призначення?

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «The Bucket». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.