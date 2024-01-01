Canopy — це гра-платформер, у якій вам доведеться боротися та трясти свій шлях навколо джунглів, щоб дістатися до мети! У більш ніж 20 складних рівнях вам доведеться спробувати зібрати якомога більше фруктів, не вдаряючись об жуків і не падаючи з дерев. Ця класична флеш-гра тепер знову в HTML 5, тому ви можете грати в неї, коли забажаєте! Чи можете ви допомогти Canopy пройти через джунглі?

Вебсайт: poki.com

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